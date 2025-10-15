Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 15 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 15 de octubre será un día con condiciones variables en todo el país, donde predominarán los vientos del noreste y la presencia de neblinas en muchas zonas, especialmente en la mañana. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas en varias regiones.
Montevideo y Área Metropolitana
La jornada se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 12°C por la mañana y los 26°C por la tarde, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Durante la mañana, el cielo estará claro a algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. Los vientos serán del noreste a velocidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Para la tarde y la noche, la nubosidad aumentará, y el cielo pasará de algo nuboso a nuboso. El viento disminuirá ligeramente, con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
Este
En la zona este, la jornada se iniciará con temperaturas de 11°C y una máxima que rondará los 25°C. Habrá una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielos cubiertos y presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán moderados del noreste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras. Durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá similar, con algo de nubosidad y persistencia de neblinas.
Oeste
Para el oeste del país, el miércoles comenzará con temperaturas de 11°C y un incremento hacia los 29°C por la tarde. Se esperan algunas nubes por la mañana, con períodos de nuboso. El viento del noreste se mantendrá con intensidades de 20 a 40 km/h. En la tarde y noche, el cielo continuará algo nuboso con algunas neblinas y vientos en descenso, de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Norte
Finalmente, en el norte, las temperaturas irán desde los 11°C en la mañana hasta los 29°C por la tarde. El pronóstico para la mañana es algo nuboso con períodos de nuboso, junto a la presencia de neblinas. Se prevé que los vientos lleguen a 20 a 40 km/h. Para la tarde y la noche, la situación cambiará, con mayor nubosidad y la posibilidad de precipitaciones y tormentas, además de neblinas. Los vientos disminuirán a 10 a 30 km/h.