Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
niebla
Miércoles:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 14 de octubre

En Montevideo y Área Metropolitana el día comenzará con temperaturas frescas, alrededor de los 10°C, y ascenderá a los 22°C durante la tarde

14 de octubre 2025 - 7:23hs
El cielo estará claro y algo nuboso.
El cielo estará claro y algo nuboso. Foto: Leonardo Carreño.

El pronóstico emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para este martes 14 de octubre indica que el tiempo será mayormente claro, aunque con períodos de nubosidad y algunas nieblas en varias zonas del país. La temperatura mínima variará entre 7°C y 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C, según la región.

Montevideo y Área Metropolitana

El día comenzará con temperaturas frescas, alrededor de los 10 °C, y ascenderá a los 22 °C durante la tarde. En la mañana se espera un cielo claro con algo de nubosidad, aunque con períodos de mayor nubosidad y posibles bancos de niebla. El viento será del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 10 y 30 km/h, y en la tarde/noche, se prevé un cielo algo nuboso con ráfagas de hasta 40-50 km/h, principalmente del sector este.

Zona Este

Para el este del país, las temperaturas oscilarán entre 7 °C en la mañana y 25 °C por la tarde. El cielo será algo nuboso en la mañana, con posibles nieblas y neblinas. Durante la tarde/noche, se espera que continúe algo nuboso, con bancos de niebla intermitentes. Los vientos soplarán del sector sur y suroeste, con ráfagas de hasta 40 km/h, cambiando hacia el noreste en la tarde, donde las ráfagas podrían superar los 50 km/h.

Más noticias
Inumet pronosticó cómo estará el clima este lunes 13 de octubre
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 13 de octubre

caida de granizo, lluvias e intensa actividad electrica: las imagenes del temporal de este fin de semana
MAL TIEMPO

Caída de granizo, lluvias e intensa actividad eléctrica: las imágenes del temporal de este fin de semana

Zona Oeste

En el occidente, las temperaturas mínimas rondarán los 8 °C, subiendo hasta los 28 °C por la tarde. En la mañana se anticipa un día claro con algo de nubosidad y presencia de nieblas. Por la tarde/noche, el cielo estará algo nuboso, con vientos variables que alcanzarán hasta 40 km/h en algunas zonas.

Zona Norte

El norte del país experimentará temperaturas mínimas de 8 °C y máximas de 28 °C. Al igual que en el resto del país, la mañana será mayormente clara, con algunas nubes y nieblas. En la tarde/noche, se espera algo de nubosidad y viento del noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h.

En resumen, se espera un martes de condiciones relativamente agradables con cielo mayormente despejado, aunque no se descartan algunas nieblas y ráfagas de viento en la tarde/noche, especialmente en las zonas costeras.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacional ante Bahia por Copa Libertadores
NACIONAL

Conmebol felicitó a Nacional por clasificar a la Copa Libertadores 2026; mirá la histórica cifra de participaciones consecutivas que lograron los tricolores

Los juveniles ascendidos en enero de 2022: Renzo Sánchez, Santiago Marcel, Lucas Sanseviero y Facundo Perdomo
NACIONAL

"Un técnico me decía: 'Si fuera por mí te pondría, pero hay órdenes de arriba'"; la denuncia que hizo Lucas Sanseviero sobre su etapa en Nacional

Nahuel Herrera con su novia, Nadia
PEÑAROL

El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

Juan Manuel Sanabria
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 2-1 Uzbekistán: la celeste levantó en el segundo tiempo y ganó con tantos de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria; mirá el blog en vivo y los goles

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos