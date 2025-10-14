Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 14 de octubre

El cielo estará claro y algo nuboso. Foto: Leonardo Carreño.

El pronóstico emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para este martes 14 de octubre indica que el tiempo será mayormente claro, aunque con períodos de nubosidad y algunas nieblas en varias zonas del país. La temperatura mínima variará entre 7°C y 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C, según la región.

Montevideo y Área Metropolitana El día comenzará con temperaturas frescas, alrededor de los 10 °C, y ascenderá a los 22 °C durante la tarde. En la mañana se espera un cielo claro con algo de nubosidad, aunque con períodos de mayor nubosidad y posibles bancos de niebla. El viento será del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 10 y 30 km/h, y en la tarde/noche, se prevé un cielo algo nuboso con ráfagas de hasta 40-50 km/h, principalmente del sector este.

Zona Este Para el este del país, las temperaturas oscilarán entre 7 °C en la mañana y 25 °C por la tarde. El cielo será algo nuboso en la mañana, con posibles nieblas y neblinas. Durante la tarde/noche, se espera que continúe algo nuboso, con bancos de niebla intermitentes. Los vientos soplarán del sector sur y suroeste, con ráfagas de hasta 40 km/h, cambiando hacia el noreste en la tarde, donde las ráfagas podrían superar los 50 km/h.

Zona Oeste En el occidente, las temperaturas mínimas rondarán los 8 °C, subiendo hasta los 28 °C por la tarde. En la mañana se anticipa un día claro con algo de nubosidad y presencia de nieblas. Por la tarde/noche, el cielo estará algo nuboso, con vientos variables que alcanzarán hasta 40 km/h en algunas zonas.

Zona Norte El norte del país experimentará temperaturas mínimas de 8 °C y máximas de 28 °C. Al igual que en el resto del país, la mañana será mayormente clara, con algunas nubes y nieblas. En la tarde/noche, se espera algo de nubosidad y viento del noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h. En resumen, se espera un martes de condiciones relativamente agradables con cielo mayormente despejado, aunque no se descartan algunas nieblas y ráfagas de viento en la tarde/noche, especialmente en las zonas costeras.