Inumet actualizó las alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes y lluvias: mirá las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizó las alertas naranja y amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes" que afecta a varios departamentos del país.

La advertencia es producto de un " perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país".

En zonas de tormentas se podrá registrar " rachas de vientos muy fuertes , precipitaciones (abundantes/copiosas), caída de granizo e intensa actividad eléctrica", informaron.

El organismo y había emitido un aviso especial a la población por " tormentas fuertes y muy fuertes " desde la tarde del sábado 11 y hasta la madrugada del domingo 12 de octubre .

De acuerdo al comunicado del organismo oficial del tiempo, un ciclón extratropical comienza a formarse sobre la Provincia de Buenos Aires y, en su avance hacia el este, Uruguay "comenzará a ser afectado por tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes, principalmente en el litoral oeste, norte y parte del este".

La alerta amarilla se actualizará a las 23:30 o "ante cambios significativos".

Advertencia meteorológica naranja por Tormentas fuertes y puntualmente severas

Advertencia meteorológica amarilla por Tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Principales localidades afectadas por la alerta naranja

Canelones: Aguas Corrientes, Canelones, Los Cerrillos y Santa Lucía.

Colonia: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Florida, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: todo el departamento.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

San José: todo el departamento.

Soriano: todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Principales localidades por la afectada por la alerta amarilla

Canelones: Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: Blanquillo, La Paloma y Las Palmas.

Florida: Casupá, Cerro Chato, Fray Marcos y Nico Pérez.

Lavalleja: todo el departamento.

Maldonado: todo el departamento.

Montevideo: todo el departamento.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Rocha: todo el departamento.

Salto: Biassini, Cayetano, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín y Saucedo.

San José: Ciudad del Plata.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: todo el departamento.