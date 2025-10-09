Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 9 de octubre

Se espera un día soleado en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este jueves 9 de octubre y prevé que será una jornada mayormente soleada con algunas nubes y ráfagas de viento en todo el país, especialmente en las zonas costeras.

Montevideo y Área Metropolitana Para el jueves 9 de octubre, el clima en la capital será principalmente claro durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C por la mañana y 25°C por la tarde. El viento soplará desde el noroeste con intensidades de entre 20 y 30 km/h, alcanzando rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche, el cielo estará algo nuboso a nuboso, con vientos que cambiarán a noreste, manteniéndose en rangos de 10 a 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.

Este En la región este, se prevé una mañana clara con algo de nubosidad y la presencia de bancos de niebla. Las temperaturas mínimas rondarán los 5°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 25°C. El viento soplará del norte con velocidades de entre 10 y 30 km/h, con algunas rachas de hasta 40 km/h en las zonas costeras. En la tarde y noche, el clima se mantendrá similar, con algo de nubosidad y persistencia de nieblas. Las ráfagas en la costa seguirán siendo intensas.

Oeste En el oeste del país, el pronóstico es similar al de Montevideo: mañanas despejadas y temperaturas de entre 10°C y 25°C. Los vientos del norte estarán presentes durante la mañana, con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La tarde y noche traerán cielos algo nubosos a nubosos, con viento del noroeste al noreste, manteniendo la misma intensidad en cuanto a ráfagas.

Norte En el norte, la jornada comenzará con temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 26°C. El día será claro, con algo de nubosidad y presencia de nieblas por la mañana. Los vientos soplarán del noreste con velocidades de entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche, el cielo continuará algo nuboso y los vientos del noreste se mantendrán con las mismas intensidades.