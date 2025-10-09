Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Viernes:
Mín  14°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 9 de octubre

En Montevideo y Área Metropolitana las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y 25°C por la tarde, según Inumet

9 de octubre 2025 - 7:17hs
Se espera un día soleado en Montevideo
Se espera un día soleado en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este jueves 9 de octubre y prevé que será una jornada mayormente soleada con algunas nubes y ráfagas de viento en todo el país, especialmente en las zonas costeras.

Montevideo y Área Metropolitana

Para el jueves 9 de octubre, el clima en la capital será principalmente claro durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C por la mañana y 25°C por la tarde. El viento soplará desde el noroeste con intensidades de entre 20 y 30 km/h, alcanzando rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche, el cielo estará algo nuboso a nuboso, con vientos que cambiarán a noreste, manteniéndose en rangos de 10 a 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.

Este

En la región este, se prevé una mañana clara con algo de nubosidad y la presencia de bancos de niebla. Las temperaturas mínimas rondarán los 5°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 25°C. El viento soplará del norte con velocidades de entre 10 y 30 km/h, con algunas rachas de hasta 40 km/h en las zonas costeras. En la tarde y noche, el clima se mantendrá similar, con algo de nubosidad y persistencia de nieblas. Las ráfagas en la costa seguirán siendo intensas.

Más noticias
Foto de archivo. Rambla de Montevideo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 8 de octubre

El cielo estará despejado durante la mañana, según Inumet
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 7 de octubre

Oeste

En el oeste del país, el pronóstico es similar al de Montevideo: mañanas despejadas y temperaturas de entre 10°C y 25°C. Los vientos del norte estarán presentes durante la mañana, con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La tarde y noche traerán cielos algo nubosos a nubosos, con viento del noroeste al noreste, manteniendo la misma intensidad en cuanto a ráfagas.

Norte

En el norte, la jornada comenzará con temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 26°C. El día será claro, con algo de nubosidad y presencia de nieblas por la mañana. Los vientos soplarán del noreste con velocidades de entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche, el cielo continuará algo nuboso y los vientos del noreste se mantendrán con las mismas intensidades.

Temas:

Inumet Montevideo Uruguay Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País
CANAL MUNICIPAL

TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos