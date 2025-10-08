Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Jueves:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 8 de octubre

En Montevideo la mañana comenzará con temperaturas de 8°C, pero se espera que lleguen a los 23°C por la tarde, según Inumet

8 de octubre 2025 - 7:13hs
Foto de archivo. Rambla de Montevideo

Foto de archivo. Rambla de Montevideo

Diego Battiste

Este miércoles 8 de octubre, el clima en Uruguay se presentará mayormente claro con algunas nubes dispersas, según el informe emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Las temperaturas oscilarán entre los 3°C y los 24°C en gran parte del país, con vientos moderados provenientes del norte y noroeste.

Montevideo y Área Metropolitana:

La mañana comenzará con temperaturas de 8°C, pero se espera que lleguen a los 23°C por la tarde. Se prevé un cielo claro con algunas nubes, con vientos del noroeste a 10-30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. Durante la tarde y noche, el clima continuará mayormente despejado, con vientos del sector norte.

Este:

Para el este del país, la jornada comenzará con temperaturas mínimas de 3°C y máximas que alcanzarán los 23°C. Habrá períodos de nubes intermitentes y la presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noroeste y oeste, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con vientos que cambiarán del oeste al norte.

Más noticias
El cielo estará despejado durante la mañana, según Inumet
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 7 de octubre

clima en uruguay hoy: lo que hay que saber segun inumet para este lunes 6 de octubre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 6 de octubre

Oeste:

En el occidente del país, las temperaturas variarán entre 6°C y 24°C. Al igual que en otras zonas, se espera cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas en la mañana. Los vientos serán del norte a una velocidad moderada de 10-30 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h por la tarde y noche.

Norte:

El pronóstico para el norte indica temperaturas mínimas de 6°C y máximas de 24°C. La mañana comenzará con cielos algo nubosos y la presencia de neblinas y bancos de niebla. Se espera que los vientos soplen desde el noreste y este a una velocidad de 10-20 km/h, aumentando a 10-30 km/h durante la tarde y noche.

En conclusión, se prevé una jornada tranquila, aunque con algunas zonas del país afectadas por neblinas, especialmente durante las primeras horas del día. Las temperaturas serán frescas en la mañana, pero con una tarde agradable en la mayoría de las regiones.

Temas:

Inumet

Seguí leyendo

Las más leídas

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo
EDUCACIÓN

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio
PEÑAROL

Sorpresa: Diego Aguirre quiere repatriar a un ex Peñarol para la temporada 2026

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos