Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 8 de octubre

Este miércoles 8 de octubre, el clima en Uruguay se presentará mayormente claro con algunas nubes dispersas, según el informe emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Las temperaturas oscilarán entre los 3°C y los 24°C en gran parte del país, con vientos moderados provenientes del norte y noroeste.

Montevideo y Área Metropolitana: La mañana comenzará con temperaturas de 8°C, pero se espera que lleguen a los 23°C por la tarde. Se prevé un cielo claro con algunas nubes, con vientos del noroeste a 10-30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. Durante la tarde y noche, el clima continuará mayormente despejado, con vientos del sector norte.

Este: Para el este del país, la jornada comenzará con temperaturas mínimas de 3°C y máximas que alcanzarán los 23°C. Habrá períodos de nubes intermitentes y la presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noroeste y oeste, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con vientos que cambiarán del oeste al norte.

Oeste: En el occidente del país, las temperaturas variarán entre 6°C y 24°C. Al igual que en otras zonas, se espera cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas en la mañana. Los vientos serán del norte a una velocidad moderada de 10-30 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h por la tarde y noche.

Norte: El pronóstico para el norte indica temperaturas mínimas de 6°C y máximas de 24°C. La mañana comenzará con cielos algo nubosos y la presencia de neblinas y bancos de niebla. Se espera que los vientos soplen desde el noreste y este a una velocidad de 10-20 km/h, aumentando a 10-30 km/h durante la tarde y noche. En conclusión, se prevé una jornada tranquila, aunque con algunas zonas del país afectadas por neblinas, especialmente durante las primeras horas del día. Las temperaturas serán frescas en la mañana, pero con una tarde agradable en la mayoría de las regiones.