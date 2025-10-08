"El Loco Abreu me rompía un poco los huevos": el ex Nacional Leandro Lozano contó lo que le pedía su ex DT en Boston River y dijo cómo ve su puesto en la selección uruguaya

El ex Nacional Leandro Lozano , actualmente en Argentinos Juniors, repasó su carrera y su actual momento en el fútbol argentino, donde pasa por un buen momento y quiere consolidarse.

"Hoy estoy muy contento en Argentinos. No pienso en estar en otro equipo, lo estoy disfrutando. Es mi primera experiencia en el exterior. A veces se desesperan por salir y te sorprenden ciertas cosas, acá estoy muy feliz”, dijo DSports Radio de Buenos Aires.

Además, señaló que quería jugar en ese país. “Estaba loco por venir a la Argentina, me encanta el entorno y los estadios del fútbol argentino”.

Al hablar de su carrera, repasó su ciclo en Boston River y cuando fue dirigido por Sebastián Abreu, quien le insistía al lateral para que entrenara los centros al área.

"El Loco Abreu me rompía un poco los huevos con el tema de los centros. Después del entrenamiento me quedaba a tirar centros”, dijo.

_LCM9171.webp Leandro Lozano Leonardo Carreño

También contó cómo mejoró su remate al arco, influido por su tío Brian Lozano, hoy en Defensor Sporting y excelente pateador.

“Yo no le pego mucho al arco. Lo incorporé mucho”, dijo Lozano. “Era algo de mi tío, que metió muchos goles en México. Él me decía que me quede a entrenar tiros de media distancia. Ahora lo estoy haciendo", agregó.

Sobre su paso en Nacional, lamentó que no pudo jugar con el goleador argentino Gonzalo Bergessio. “Me hubiese encantado jugar con el Gonza (Bergessio) en Nacional. Yo llegué justo cuando él se fue”, dijo.

Leandro Lozano Leandro Lozano Foto: Leonardo Carreño

Con respecto s su momento, dijo que en Argentina lo llaman “Negro Ibarra”, por el exjugador de Boca Juniors. “Pero no le ato ni los cordones”, dijo.

En Argentinos Juniors, señaló que desde su llegada todos lo “trataron muy bien”.

Lozano también habló de la selección uruguaya y reconoció que el equipo de Marcelo Bielsa cuneta con buenos jugadores en su zona. “Soy consciente de que estoy haciendo un buen año, pero sé que en la selección hay varios jugadores en mi posición que son muy buenos".