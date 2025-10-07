El uruguayo que se destaca con sus golazos de tiro libre y ya suma cuatro en la temporada 2025/26; mirá el último tanto de Juan Manuel Boselli en Rusia, máximo goleador celeste en Europa

El delantero uruguayo Juan Manuel Boselli , de Pari NN de Rusia, volvió a marcar un gol de tiro libre y ya lleva cuatro tantos por esa vía desde que comenzó la actual temporada 2025/26 en el fútbol de los zares.

En total, por la Premier Liga y la Copa de Rusia, lleva siete goles desde que comenzó la actividad el pasado 20 de julio con su equipo de Nizhniy Novgorod.

Más de la mitad de los tantos han sido de tiro libre.

El último gol del zurdo formado en las juveniles de Defensor Sporting se lo anotó de tiro libre a FK Sochi en la derrota 2-1 por la liga rusa el 5 de octubre.

Cuatro días antes, le había marcado también de tiro libre a Spartak de Moscú por la copa, también con derrota para Pari NN.

Sus anteriores goles de tiro libre en la presente temporada también fueron en partidos seguidos: el 14 de agosto ante Rostov para la victoria 1-0 por copa y el 18 de ese mes ante Dinamo Makhachkala por la liga, con triunfo 2-0.

En total, lleva hasta el momento 7 goles en 13 partidos y se acerca rápidamente a sus registros de la pasada temporada, la segunda en el fútbol ruso, en la que marcó 11 goles en 31 partidos, superando a su primer año, con 3 tantos en 24 presencias.

Sumando sus últimos 18 meses, registra 18 goles, con un partido en el que metió cuatro goles, y cinco asistencias.

Actualmente, con sus 7 goles en 13 partidos, Boselli es el máximo goleador uruguayo en las ligas de Europa, seguido por Rodrigo Zalazar con 5 goles en 13 partidos y Alfonso Trezza con 4 en 8 juegos.