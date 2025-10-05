¿Quién es Irazmar Carbajal? El uruguayo detenido por el FBI durante una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a hijos de Maduro

Una investigación del FBI terminó con la detención del uruguayo Irazmar Carbajal , involucrado en un presunto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Carbajal, socio de varias empresas, reside en Republicana Dominicana desde hace varios años.

De acuerdo a lo informado por el portal El Testigo y según se ve en algunas publicaciones de sus redes sociales, Irazmar figura como socio de las empresas Alfa Marine Star, Alfa Energy y Trity RD en los registros en la Cámara de Comercio de Santo Domingo y la ONAPI .

El uruguayo vivía desde hace varios años en la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana . Previamente y en sus años en Uruguay, vivió en Baltasar Brum, localidad de Artigas de la que es oriundo.

En un posteo de redes en marzo, apoyó la candidatura de Ryder Sequeira como alcalde de la localidad artiguense.

"No es todo el mundo quien tiene el coraje que se necesita para hacer pública sus ideas y visiones en pro de una comunidad que más que comunidad es un enorme hogar donde cada familia los une, aunque sea una gota de sangre", destacó y le deseó "todo el éxito".

Tras la victoria de la nacionalista, Laura Roza, en los comicios de mayo, Carbajal opinó de la situación y llamó a respetar la elección del pueblo.

"Viva Brum, viva mi pueblo y gracias a los que saben que a pesar de la derrota son parte de la historia de mi pueblo", escribió meses atrás.

Además de sus reflexiones políticas, cuenta con varias publicaciones en su cuenta de Facebook donde se lo ve compartiendo imágenes de barcos y veleros, señalando grandes "oportunidades".

Entre otras cosas, el uruguayo confesó extrañar el carnaval uruguayo y señaló su cariño por el equipo local de Artigas, el club Tabaré del Norte.

Su última publicación en Facebook data del 5 de julio. Tiene una cuenta de TikTok con más de 11 mil seguidores y más de 130 mil likes, en la que postea sobre todo videos de barcos y paisajes.

Carbajal, que fue detenido cuando viajaba en un vuelo de deportación de República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos, enfrenta cargos de conspiración al realizar transferencias de dinero sin licencia. Arick Komarczyk, socio de este, todavía no ha sido arrestado.

De acuerdo a lo informado por Fox News, ambos hombres habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del gobernante venezolano y sus socios, tras recibir transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela.

Las autoridades federales pusieron en la mira a los acusados desde 2019. Tres años más tarde, una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal acordaron transferir US$ 100.000 que se creen eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano.

El FBI afirmó que los hombres lograron ingresar cerca de US$ 25.000 a Estados Unidos. Se cree que la operación implicó una red de blanqueo de dinero de varios países.