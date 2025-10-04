Dólar
/ Nacional / ESTADOS UNIDOS

Detuvieron a un uruguayo durante una investigación del FBI sobre presunto lavado de dinero que involucra a hijos de Maduro

El uruguayo Irazmar Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, según informó Fox News

4 de octubre 2025 - 19:10hs
Foto de archivo: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Foto de archivo: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Foto: Federico PARRA / AFP

Dos hombres, uno de ellos uruguayo, fueron acusados en Estados Unidos de estar involucrados en un presunto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro. El uruguayo, Irazmar Carbajal, ya fue detenido y enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.

Según una investigación del FBI, sobre la que informó Fox News, un hombre llamado Arick Komarczyk y su socio Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del gobernante venezolano y sus socios, tras recibir transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela.

Las autoridades federales pusieron en la mira a los acusados desde 2019. Tres años más tarde, una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal acordaron transferir US$ 100.000 que se creen eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano.

El FBI afirmó que los hombres lograron ingresar cerca de US$ 25.000 a Estados Unidos. Se cree que la operación implicó una red de blanqueo de dinero de varios países.

Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido cuando viajaba en un vuelo de deportación de República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos. Enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.

Por su parte, Kormarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami (Florida) de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia. Sin embargo, todavía no ha sido arrestado. Las autoridades consideran que se encuentra en Venezuela.

El director del FBI, Kash Patel, dijo a Fox News que las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro eran "salvavidas criminales" para su régimen.

En su cuenta de X, Patel compartió la noticia del noticiero estadounidense junto a un mensaje en el que asegura que Maduro es un “corrupto y un “dictador narcoterrorista” y que EE.UU. “no será un refugio seguro” para su dinero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FBIDirectorKash/status/1974519589162955158&partner=&hide_thread=false

El jueves pasado los dos senadores por Florida, los republicanos Rick Scott y Ashley Moody, presentaron un proyecto de ley para duplicar a cien millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario de Venezuela, y otra medida que prohibiría negocios con empresas vinculadas a su gobierno.

Con información de EFE

