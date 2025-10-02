"Feliz inicio de la Navidad": Venezuela festejó, otra vez, por adelantado bajo orden de Nicolás Maduro

Las autoridades de Venezuela encendieron oficialmente en la noche de este miércoles una anticipada Navidad y aseguraron que estas se celebrarán "en paz" , en medio de la tensión con Estados Unidos por el despliegue militar que este país mantiene en el mar Caribe para, según Washington, combatir el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana.

Cientos de personas asistieron a un acto oficialista en la plaza Bolívar de Caracas, algunas de ellas con disfraces o elementos alusivos a la temporada y otras con varillas de luces de bengala, frente a un escenario sobre el que se encontraban varias autoridades y músicos .

Todos hicieron una cuenta regresiva para encender las luces que decoran, junto con otros adornos, la plaza Bolívar, ubicada en el casco histórico de la capital venezolana, de lo que estuvo a cargo la alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, quien apretó un botón y deseó un "feliz inicio de la Navidad" .

"Desde aquí, desde la plaza Bolívar, (enviamos) un saludo a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, que nos está viendo. ¡Que se escuche ese grito de felicidad de todo el pueblo de Caracas! ", expresó.

image Navidad en Venezuela EFE/ Ronald Peña R

Navidad adelantada en Venezuela

El jefe de Estado anunció en septiembre el adelanto de esta festividad, como ha hecho en años anteriores desde que llegó al poder, en 2013, al argumentar que se trata de una "fórmula" que ha resultado "muy bien para la economía, para la cultura" y "para la alegría".

Maduro dijo este miércoles que "Venezuela huele a Navidad a partir de este 1 de octubre", lo que señaló como "una tradición" ya del chavismo en favor del "derecho sagrado a la felicidad".

Esta noche también se encendió, como es costumbre cada año, una gran cruz situada en el Waraira Repano, la principal formación montañosa de Caracas conocida como el Ávila, que se impone en el norte de la ciudad.

7f602b5c501c59bb499e3cf524ebafd918412de3miniw Navidad en Venezuela EFE/ Henry Chirinos

En el acto estuvo el jefe de gobierno de Caracas, el chavista Nahum Fernández, quien dijo que se anunciará "poco a poco" una agenda de actividades elaborada con el Ministerio de Cultura.

"Aquí somos gente feliz, somos gente alegre, allá los amargados que están en otros países que no les gusta la Navidad", señaló, en referencia a personas que, dijo, critican el adelanto de estas fiestas, aunque no mencionó a alguien en específico.

Tras el encendido de las luces, una agrupación musical se presentó junto con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas.

Celebrar pese a "amenazas"

En paralelo, varias personas se movilizaron en Petare, en el este de Caracas y considerada la favela más grande de Venezuela, hacia un comando de la Guardia del Pueblo, donde compartieron refrigerios con la comunidad, especialmente con decenas de niños, y entregaron gorros navideños y bengalas.

El comandante de la Unidad de Articulación Social de la Guardia del Pueblo Petare, el mayor Jhoan Manuel Olages, dijo a EFE que, "cumpliendo con las instrucciones" del jefe de Estado, hoy celebran el inicio de la Navidad "en perfecta fusión popular-militar-policial".

Por su parte, Diana Romero, directora de la organización Una Sonrisa, Una Esperanza, declaró a EFE que "está muy bien" adelantar estas fiestas para que, así, el venezolano se olvide "de todo eso" que lo "tiene en zozobra", en alusión a la presencia naval estadounidense en el Caribe, lo que el gobierno de Maduro denuncia como una "amenaza" en contra de la soberanía.

"Como muchos venezolanos, yo no quiero guerra en mi país, yo no quiero una intervención", expresó Romero.

En el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), cientos de personas se concentraron en una decorada plaza de la República, en Maracaibo, la capital de esta región petrolera, para celebrar en un acto organizado por las autoridades chavistas, que incluyó un concierto.

La Navidad en Venezuela comenzó dos días después de que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunciara que Maduro "suscribió" un "decreto de conmoción externa" que "da poderes" y "facultades especiales" al jefe de Estado "para actuar en materia de defensa y seguridad", ante las "amenazas" estadounidenses.

84eb87dbaa7b736113f1b49282c0413bd242e4f8miniw

Con información de EFE