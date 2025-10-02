VIDEO: Martín Satriano mostró por primera vez su versión goleadora en Lyon por la Liga Europa

El Olympique Lyon sumó este jueves su segunda victoria de la Liga Europa con un dominio aplastante sobre el Salzburgo que certificó con un golazo de cabeza del uruguayo Martín Satriano y otro tanto de Ruben Kluivert.

Después de ganar 1-0 al Utrecht, repitió victoria y se coloca entre los elegidos que han ganado sus dos partidos tras la segunda jornada de la Fase de Liga de la Liga Europa.

En la primera parte fue el delantero formado en Nacional, Satriano, quien se encargó de abrir el marcador.

El golero del Salzburgo, Alexander Schlager cometió un error tremendo con una entrega a Adam Karabec, quien levantó un centro al uruguayo y con un potente cabezazo estrenó el marcador .

Así fue el gol Satriano:

Ya en la segunda parte, Kluivert, a la salida de un córner, hizo el 2-0 definitivo con el que el Lyon certificó su pleno de victorias.

El delantero de 24 años, que dejó Nacional cuando tenía 18 años y pasó a Inter de Italia tras pagar su cláusula de recisión, desembarcó el 1° de setiembre a Lyon en calidad de préstamo.

El de este jueves fue su tercer partido en el club francés y su primer gol.