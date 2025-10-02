La AUF publicó los pliegos para la licitación de los derechos televisivos y comerciales del fútbol uruguayo, los que están abiertos a todo público

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó este miércoles los pliegos para la licitación de los derechos televisivos y comerciales del fútbol uruguayo, los que están abiertos para todo público en la web de la AUF.

Tras aprobar la semana los pliegos de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo en el Consejo de Fútbol Profesional (CFP), el llamado quedó oficialmente abierto este miércoles.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, anunció la publicación de los pliegos. “Un hito histórico para nuestro Fútbol y cada uno de sus integrantes. Los documentos son públicos y de acceso libre para todos en Uruguay y el Mundo”, señaló.

Los pliegos están publicados en la web de AUF en el este link .

Lo que dicen los pliegos

Referí accedió a los pliegos en los que se establecieron los plazos en que se llevará a adelante la licitación, con las distintas actividades y sus respectivos días de calendario.

La AUF tenía previsto publicar los pliegos este viernes de tarde en su página web.

Documento base general

Lo primero será la Publicación de la Licitación Competitiva, con el llamado que se comunicará en la página web de la AUF y en un diario de circulación nacional. Además se publicará el RPF (proceso de solicitud de ofertas, que en inglés se denomina Request for Proposal) que rige el llamado en la web de la AUF el mismo día del llamado.

AUF Documento de RFP Base General 1809

Luego de la publicación del llamado, habrá un plazo de 20 días para el cierre de preguntas y respuestas a los interesados que quieran hacer consultas.

La AUF indicó en su documento “base general de solicitud de propuestas” que “para poder formular preguntas o aclaraciones, los interesados deberán cumplir con una GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN de DÓLARES AMERICANOS DIEZ MIL (USD 10.000). Esta será requerida a efectos de aceptar preguntas o solicitar aclaraciones”.

El vencimiento de envío y entrega de propuestas se hará en un plazo de 40 días de publicado el llamado.

Después, a los 55 días del lanzamiento, se hará la comunicación de concursantes habilitados que pasan a la siguiente etapa.

Mientras que la selección provisoria de mejor/es oropuesta/s seleccionada/s será a los 60 días

Tras esa instancia, estará la comunicación potencial a Tenfield S.A. de la oportunidad de igualación de oferta/s ganadora/s, para lo que la empresa tiene un plazo de 15 días luego de la selección de la mejor propuesta.

El vencimiento de la presentación de la potencial oferta de igualación de Tenfield S.A. será 10 días después, a los 85 días de haberse lanzado el llamado.

Y finalmente, la comunicación final de Oferente/s Ganador/es será a los 90 días de lanzado el llamado, lo que se estima para fines de diciembre.

“Todos los plazos de las actividades detalladas en la tabla precedente corresponden a días corridos, tomando siempre como fecha de referencia inicial la fecha de publicación de la Licitación Competitiva, excepto por los plazos vinculados con las actividades 7 y 8 (las dos últimas) que corresponden a días hábiles”, indicó la AUF, que señaló que “en caso de existir prórroga, se ajustará el vencimiento de las actividades programadas y aún no vencidas en consecuencia”.

Los derechos y servicios en licitación

Los pliegos de licitación se dividen en tres bloques.

Licitación de Derechos Comerciales

El Bloque I es sobre la Licitación de Derechos Comerciales, incluyendo la comercialización y distribución de los siguientes Derechos Comerciales por el período 2026-2029, incluye los siguientes sublotes:

Derechos Audiovisuales Locales – TV abierta + TV por Cable (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive;

Derechos Audiovisuales Locales – Streaming OTT;

Derechos Audiovisuales Internacionales (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive; Derechos Audiovisuales de Resúmenes y Highlights Nearlive;

Derechos de Sponsorship&Merchandising;

Derechos Comerciales de Otras Competiciones;

Live Feeds y Data Feeds en el extranjero.

Bloque I RFP AUF_Licitacion de Derechos Comerciales 1809

Con respecto a los montos mínimos requeridos (bases), la AUF estableció los siguientes montos mínimos obligatorios requeridos para el ciclo comercial 2026-2029, vinculado con cada uno de los lotes de derechos licitados:

- SubLote 1 (Derechos de Transmisión Audiovisual Local –TV por Cable y FTA)= US$ 106.000.000

- SubLote 2 (Derechos de Transmisión Audiovisual Local - OTT) = US$ 34.000.000

- SubLote 3 (Derechos de Transmisión Audiovisual Internacional) = US$ 6.000.000

- SubLote 4 (Derechos de Patrocinio & Merchandising) = US$ 24.000.000

- SubLote 5 (Derechos de Live Feeds /Date Feeds) = US$ 8.000.000

- SubLote 6 (Derechos Comerciales – Otras Competiciones) = US$ 6.000.000

Servicios de Producción Audiovisual

El Bloque II refiere a los Servicios de Producción Audiovisual, “incluyendo la producción audiovisual in situ de los partidos, la transmisión de la señal, la provisión y operación de móviles de producción y distribución, y la producción de señal para el VAR”.

Bloque II RFP AUF - Produccion Audiovisual 1809

Servicios de Producción Comercial

Y el Bloque III es sobre los Servicios de Producción Comercial, “incluyendo la producción del kit comercial del día de partido, provisión y gestión de cartelería física y sistemas LED perimetrales, y provisión y gestión de los tapetes publicitarios 3D en campo, y otros accesorios comerciales”.

AUF bloque III Produccion Comercial 1809

Proformas

El pliego también incluye las proformas a modo de manual de cómo deben ser las postulaciones de los concursantes con todos sus requisitos.