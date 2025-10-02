Dólar
La AUF confirmó los nuevos plazos que tienen las empresas y Tenfield para los llamados a licitaciones por los derechos de TV del fútbol uruguayo

El fútbol uruguayo realizó un llamado abierto que publicó este miércoles 1° de octubre y que se divide en tres bloques; uno de ellos, los derechos comerciales se reparte en seis sublotes

2 de octubre 2025 - 14:01hs
Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV 1
Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La Asociación Uruguaya de Fútbol(AUF) realizó este miércoles el llamado a licitación para adquirir los derechos de televisión del fútbol uruguayo para el período 1° de enero 2026 al 31 de diciembre 2029.

Como fue informado por Referí, el llamado abierto a interesados se realiza en tres bloques y uno de ellos, los derechos comerciales, se dividen en seis sublotes.

La AUF estableció un piso de US$ 46 millones por año de ingresos para todos sus productos desde el fútbol profesional hasta el fútbol amateur (femenino, fútbol playa, fútbol sala y Organización del Fútbol del Interior) comprendidos en las licitaciones.

Además estableció un nuevo cronograma de fechas, que debió ajustar por los tiempos que restan para la finalización del contrato actual, que la empresa Tenfield tiene con la AUF hasta el 31 de diciembre y el inicio del nuevo acuerdo el primer día del próximo año.

Consejjo de Fútbol Profesional
DERECHOS DE TV

El Consejo de Fútbol Profesional de la AUF aprobó con una votación 33-13 los pliegos para licitar los derechos de TV del fútbol uruguayo

Originalmente el calendario de la AUF establecía 90 días de plazo para adjudicar a las empresas. En ese caso, tras realizar el llamado el primer día de octubre, no se conocería a quienes fueron elegidos hasta el último día de diciembre o en enero.

Ahora los plazos los redujo a 80 días.

Este es el calendario previsto por la AUF para las licitaciones:

SITUACIÓN FECHA
Publicación de la licitación competitiva 1° de octubre
Cierre del período de preguntas 15 de octubre
Vencimiento de envío / entrega de propuestas 4 de noviembre
Comunicación de concursantes habilitados que pasan a la siguiente etapa 18 de noviembre
Selección provisoria de mejores propuestas seleccionadas 19 de noviembre
Período de negociación con mejores oferentes 28 de noviembre
Comunicación potencial a Tenfield de la oportunidad de igualación de oferta u ofertas ganadoras 5 de diciembre
Vencimiento de presentación potencial de oferta de igualación de Tenfield 19 de diciembre
Comunicación final del oferente o los oferentes ganadores 22 de diciembre

