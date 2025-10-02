La AUF confirmó los nuevos plazos que tienen las empresas y Tenfield para los llamados a licitaciones por los derechos de TV del fútbol uruguayo

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) realizó este miércoles el llamado a licitación para adquirir los derechos de televisión del fútbol uruguayo para el período 1° de enero 2026 al 31 de diciembre 2029.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como fue informado por Referí , el llamado abierto a interesados se realiza en tres bloques y uno de ellos, los derechos comerciales, se dividen en seis sublotes.

La AUF estableció un piso de US$ 46 millones por año de ingresos para todos sus productos desde el fútbol profesional hasta el fútbol amateur (femenino, fútbol playa, fútbol sala y Organización del Fútbol del Interior) comprendidos en las licitaciones.

Además estableció un nuevo cronograma de fechas , que debió ajustar por los tiempos que restan para la finalización del contrato actual, que la empresa Tenfield tiene con la AUF hasta el 31 de diciembre y el inicio del nuevo acuerdo el primer día del próximo año.

DERECHOS DE TV El Consejo de Fútbol Profesional de la AUF aprobó con una votación 33-13 los pliegos para licitar los derechos de TV del fútbol uruguayo

FÚTBOL URUGUAYO El triunfo de Nacional, la soledad política de Peñarol y el nuevo mapa de la AUF tras aprobar los pliegos de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

Originalmente el calendario de la AUF establecía 90 días de plazo para adjudicar a las empresas. En ese caso, tras realizar el llamado el primer día de octubre, no se conocería a quienes fueron elegidos hasta el último día de diciembre o en enero.

Ahora los plazos los redujo a 80 días.

Este es el calendario previsto por la AUF para las licitaciones: