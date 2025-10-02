Balearon su casa, salió a buscar a los atacantes y lo asesinaron: Policía detuvo a un joven de 21 años como sospechoso del homicidio

En las últimas horas asesinaron a un joven de 21 años en la ciudad de Minas (Lavalleja) , según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

El hecho ocurrió en la esquina de Curbelo Báez y España, cuando la víctima, quien había sido baleada previamente en su casa en el barrio Santos Garrido, salió en busca de los atacantes , de acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10).

Durante la persecución fue alcanzado por los agresores, quienes lo balearon y provocaron su muerte .

La Policía halló una pistola de calibre 22 y un casco de moto en la escena del crimen. Además, familiares de la víctima entregaron a las autoridades la moto que este conducía.

La Policía local investiga los hechos e identificó a un joven de 21 años como sospechoso del homicidio.

La víctima tenía antecedentes penales por encubrimiento. El detenido, en tanto, no cuenta con antecedentes penales aunque fue investigado en otras ocasiones.

Un joven de 19 años, por otro lado, también ingresó al Hospital de Minas con una herida de arma de fuego, con custodia policial.

En la escena del crimen trabajó personal de Policía Científica. El caso está en manos de la fiscal Letrada Departamental de Lavalleja de 1º turno, Beatriz Protesoni.