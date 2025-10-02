Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Detuvieron a un joven de 24 años por el asesinato del barbero Gonzalo de Castro en la Fortaleza del Cerro

El joven de 24 años cuenta con dos antecedentes por rapiña y reside en la zona donde ocurrió el homicidio

2 de octubre 2025 - 13:17hs
Captura de pantalla 2025-10-02 124506

La Policía detuvo a un joven de 24 años como sospechoso del asesinato de Gonzalo de Castro, un barbero de 27 años, ocurrido el pasado 22 de setiembre en la Fortaleza del Cerro, informó Telemundo y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior.

De Castro fue asesinado de un balazo en el cuello durante un intento de rapiña. En ese entonces, la víctima y un amigo se encontraban sentados en un banco frente a las letras de Montevideo, cerca de la Fortaleza del Cerro, cuando fueron abordados por un delincuente que, a punta de pistola, les exigió dinero y los celulares. Las víctimas forcejearon con el atacante, hasta que el arma se disparó.

El joven herido fue trasladado rápidamente al Hospital del Cerro por un móvil policial, pero murió a los pocos minutos de ingresar.

En el lugar del crimen, la Policía encontró el arma homicida, una pistola calibre 32, junto con un par de championes y un pasamontañas, elementos que pertenecían al presunto autor del homicidio.

La investigación, que incluyó trabajo de inteligencia por parte del departamento de Homicidios, permitió la detención del joven de 24 años, quien cuenta con dos antecedentes por rapiña. El detenido reside en la zona y fue capturado este jueves en la mañana. El caso ahora se encuentra bajo la órbita de la fiscal de Homicidios, Mirta Morales.

Quién era Gonzalo de Castro

De Castro era un barbero que tenía su propio emprendimiento en el Cerro, la Barbería Lo del Low.

Se había reunido en la Fortaleza con otros barberos para organizar una jornada solidaria de cortes de cabello, y antes de la rapiña había iniciado un vivo en las redes sociales para convocar a más colegas al evento.

Algunos amigos y familiares contaron que Gonzalo había comprado el auto que le intentaron robar hace algo más de una semana. "Estaba ilusionado con la barbería, estaba metido con eso y le robaron el sueño que tenía", lamentó uno de sus primos en una entrevista con dicho medio.

La Comunidad Rollera, dedicada a distintos eventos y actividades en rollers, lamentó "el arrebato violento de este mundo" de Gonzalo en una publicación en sus redes sociales.

"Enviamos todas las energías positivas que hallan en este universo para darle fuerzas, amor, paz y respeto a su familia, seres queridos y quien sienta su ausencia. En cada rolleada, nos faltará Gonza, que estará rodando sobre las nubes", se lee en el posteo.

