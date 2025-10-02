Un hombre en situación de calle fue asesinado en el barrio Casavalle: fueron a darle comida y lo encontraron muerto

Patrulleros de la Policía. (Archivo) Foto: Leonardo Carreño

Un hombre de 35 años fue asesinado este jueves por la mañana en el barrio Casavalle, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El homicidio ocurrió este jueves por la mañana en las calles Petrona Viera y Camino Colman, según informó Telenoche.

Un grupo de vecinos fue a despertar al hombre, que vivía en situación de calle y estaba tapado por una lona, para darle comida, pero no respondía. Cuando lo destaparon, constataron que estaba muerto.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo indicaron que el hombre estaba frente a la casa de su hermana y fue hallado con "abundante sangrado en la cabeza".

La Policía y Fiscalía investigan las causas del fallecimiento de la víctima, que no tenía antecedentes penales. Según consignó Telemundo, la principal hipótesis marca que fue asesinado a golpes horas antes de ser encontrado.