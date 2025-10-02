Dólar
CASO FERRERO

Directora de Guardia Republicana dijo que custodia de Mónica Ferrero "se cumplió como se debía cumplir"

La jerarca también detalló que desde la Guardia Republicana se solicitó en junio “una revisión de la custodia” de Ferrero

2 de octubre 2025 - 10:52hs
20240807 Angelina Ferreira,. Presentación de datos de delitos de violencia doméstica y género. IG (3).jpg
Foto: Inés Guimaraens

La directora de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira, se refirió a la custodia externa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, luego del atentado ocurrido el domingo 28 de setiembre en su vivienda. En ese marco, Ferreira aseguró que el servicio de custodia “ se cumplió como se debía cumplir”, al hacer referencia a la presencia de efectivos de la Republicana frente a la casa de la jefa de fiscales.

Ferreira explicó que la custodia personal de Ferrero es responsabilidad de la Policía Nacional, no de la Guardia Republicana. “Hay que tener en cuenta, aclararlo, que el protocolo de custodia de la fiscal de Corte no es solo de la Guardia Republicana. En este caso específico, de Ferrero, no está solo la custodia con la Republicana. La custodia personal es de la Policía”, subrayó la directora este jueves en entrevista con el programa Arriba Gente de Canal 10.

La jerarca también detalló que desde la Guardia Republicana se solicitó en junio “una revisión de la custodia” de Ferrero, un procedimiento habitual dentro de la Policía Nacional, que se lleva a cabo tras un tiempo determinado para evaluar y actualizar los protocolos de seguridad.

Consultada sobre si consideraba necesario mejorar algún aspecto de la custodia, Ferreira señaló: “Se está trabajando, no es solo la Guardia Republicana. Distintas unidades tienen competencia en este tema”. Aseguró que los efectivos de la Republicana estaban correctamente equipados con “chaleco balístico, casco balístico” y armas adecuadas para ese tipo de custodias.

El ataque a la vivienda de Ferrero se produjo el domingo 28 de setiembre en la madrugada, cuando dos delincuentes ingresaron por el fondo de la casa, subieron al techo y desde allí detonaron un explosivo y realizaron varios disparos hacia el interior. Los efectivos de la Republicana estaban custodiando el frente de la casa, en la calle, dentro de una garita.

