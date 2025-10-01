La disputa entre Peñarol y Tenfield por el Campeón del Siglo: la empresa no reconoce la deuda y entiende que esta situación se puede transformar en un problema para el club

El consejo directivo de Peñarol resolvió este martes por unanimidad contratar a un estudio jurídico para negociar con Tenfield , debido a que el club entiende que la empresa le adeuda US$ 4.900.000 por incumplimiento de contrato sobre derechos adquiridos sobre el Campeón del Siglo.

Los directivos decidieron transitar el camino de la negociación durante un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo en la forma de cobrar el dinero.

En caso que en ese período no arriben a una solución, Peñarol también decidió iniciar acciones legales contra la empresa .

En medio de esta disputa, desde Tenfield explicaron a Referí que la empresa no reconoce deuda alguna con el club .

Comentaron también que esta situación, que hoy los tiene enfrentados, nació como "una gauchada del Tano Daniel Gutiérrez a Peñarol" y que "se puede transformar en un problema para el club", en caso de recorrer la vía judicial.

¿Qué es lo que reclama Peñarol?

El club dice que Tenfield tiene una deuda que se remonta a un acuerdo firmado en el año 2016 cuando bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani se construyó el Estadio Campeón del Siglo.

De acuerdo a la información que brinda Peñarol, el club formalizó entonces con Tenfield un vínculo contractual por la explotación del estadio y la empresa se comprometió a pagarle a la institución 10 cuotas anuales de US$ 700 mil cada una.

La empresa pagó las dos primeras cuotas bajo el mandato de Damiani, pero luego las dejó de abonarlas.

En una entrevista que en junio brindó a El Diario del Lunes de Canal 4, Osvaldo Giménez, gerente de Tenfield, dijo: "Se va a arreglar entre Tenfield y Peñarol, porque no hay una deuda pendiente. Esa es la realidad. Y lo discuto con cualquiera y en cualquier ámbito”.

Ahora el tema pasó a otro nivel ya que son los abogados de Peñarol y los de la empresa los que avanzarán en un acuerdo, sino el tema desembocará en la Justicia.

Cómo se desarrolló la reunión de este martes en Peñarol

Previo al encuentro semanal de Peñarol de este martes, Daniel Gutiérrez y Osvaldo Giménez, de Tenfield, pidieron para concurrir al consejo directivo del club.

A raíz de esa situación, en el seno del club un dirigente planteó que si concurrían Gutiérrez y Giménez entonces también debían estar los expresidentes Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera, que fueron los que negociaron en su momento.

El presidente Ignacio Ruglio les informó finalmente a los representantes de Tenfield que no asistieran.

A su vez, Damiani planteó que todo lo que ocurrió en torno a este tema consta en actas, y que no iba a concurrir.

Finalmente se desarrolló la reunión del consejo que resolvió por unanimidad reclamar a Tenfield el dinero y establecer un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo. En caso contrario avanzarán por la vía judicial.

El dirigente Evaristo González dijo después de la reunión: "Festejo y felicito a todos los compañeros que hemos tomado esta resolución que nos vuelve a unir, que a mi entender, siempre debimos haber estado juntos".

Comentó que "hasta (el presidente Ignacio) Ruglio estuvo bien en suspender esa reunión de que viniera tanto la gente de Tenfield (Gutiérrez y Giménez) como los expresidentes (Damiani y Barrera) porque era crear un circo mediático que no hubiera estado bueno", porque según Evaristo González, "esto no daba para más y por más gestiones que se intentaron hacer, los nuevos directivos se dieron cuenta de que eran inocuas. Entendemos que están todas las razones para cobrar la deuda de todo el contrato".