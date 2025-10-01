Nacional entrenó en el Gran Parque Central, con el Diente López en cancha y con la visita de Vairo y Perchman a los referentes para estar "unidos"

El plantel de Nacional entrenó este miércoles en el Gran Parque Central , para preparar en su cancha el partido ante Cerro Largo FC que jugarán el sábado a la hora 18 de locales por la décima fecha del Torneo Clausura.

Su presencia fue una señal positiva luego de que el pasado domingo fuera sustituido a los 55 minutos del partido ante Juventud, debido a que no estaba en su plenitud física.

El Diente se esguinzó el tobillo derechos dos semanas ante Plaza Colonia, en el partido que jugaron en el Centenario. Tras estar toda esa primera semana en duda, el sábado 20 se de setiembre sorprendió y fue titular ante Liverpool, hizo el gol del empate y fue determinante para el triunfo tricolor.

"Nico trabajó en la semana más diferenciado todavía que la anterior porque había terminado más dolorido por el esfuerzo, así que eran los minutos que teníamos pensados con él. Entró Gonzalo (Carneiro) para hacer ese trabajo”, señaló el entrenador Pablo Peirano en conferencia de prensa post partido, revelando el último estado sanitario del Diente, algo que no se conocía.

Reuniones con los referentes

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, y el vicepresidente, Flavio Perchman, fueron al Gran Parque Central para hablar con los referentes del plantel, con Sebastián Coates, su capitán, a la cabeza.

“Nosotros estamos en la recta final del campeonato, tenemos que estar todos juntos, los dirigentes, los técnicos, la hinchada, los jugadores, porque cualquier cosa que se diga siempre en Nacional se amplifica muchísimo y no nos sirve”, dijo Vairo este martes al analizar el momento tricolor y al hablar sobre las declaraciones que había hecho el directivo Javier Gomensoro.

Dicho dirigente señaló que el plantel estaba “sobrevalorado” y que no tenía un capitán con el perfil de Diego Polenta. “Creo que siempre lo digo, hay que tener mucho cuidado en las declaraciones”, dijo Vairo.

Miramar Misiones Nacional, campeonato apertura 2025/Ricardo Vairo, Raúl Giuria. Foto: Leonardo Carreño

“Creo que más que nunca hoy tenemos que estar unidos, tenemos que apoyar, estemos de acuerdo o no, cada uno en su lugar y tratar de sacar algo, cuyo objetivo todos sabemos y estamos confiados que lo vamos a lograr, que es el campeonato uruguayo”, señaló.

En ese sentido, Vairo y Perchman tuvieron el martes una visita a la Ciudad Deportiva Los Céspedes. “Estuvimos hablando más que nada con el cuerpo técnico y con la dirección deportiva”, dijo el presidente albo quien señaló que no fue una ida “especial” al complejo tricolor.

Y en ese plan, este miércoles asistieron al Gran Parque Central a hablar con los referentes del plantel.

Luego de la reunión, el presidente Vairo dijo a Referí que "estuvo bien" la reunión pero se reservó detalles del encuentro.

Lo que dijo Javier Gomensoro

Gomensoro habló el domingo luego del partido ante Juventud y señaló acciones polémicas y en una de ellas, la del agarrón a Julián Millán, en la que entendió que los jugadores albos tuvieron que hacer que la jugada sea vista en el VAR.

“Creo que también hay un componente autocrítica en la propia situación, porque en esos casos lo que hay que hacer es armar el borbollón para que el VAR lo revise, porque de repente en la rapidez de la jugada, siempre creciendo en la buena fe, ¿no? Que no hay cosas ocultas, ni fuerzas del mal, porque otros ven que todo al lado está contra ellos, que hay una conspiración internacional en su contra. Yo no veo eso. Yo veo, bueno, errores humanos y hay un mecanismo válido para la revisión de los errores que muchas veces ha corregido esos errores. Yo diría, la inmensa mayoría de las veces, el VAR es una herramienta para mejorar y llevar los fallos a la justicia deportiva y bueno, en este caso no se aplicó hoy. Y bueno, hoy se definía esto”, dijo a Vamos que vamos de El Espectador.

Consultado por si los jugadores de Nacional debieron reclamar con más fuerza, señaló: “Ni que hablar, ni que hablar, este equipo está de repente sobrevalorado en alguna cosa en cuanto a su dimensión de gran plantel, pero le faltan algunas cosas”.

Ahí se le mencionó si faltaba un líder, a los que Gomensoro señaló: “Yo creo que sí. Porque hay liderazgos de otro tipo, de otro estilo. Del estilo diplomático, de embajadores de club para una obra social, para una presentación de una camiseta, para cosas de celebración de aniversarios, cosas protocolares, digamos… Pero el líder futbolístico histórico de los clubes grandes para llevar adelante el equipo, yo la verdad que no sé si lo tenemos”.

Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV Javier Gomensoro Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Cuando le preguntaron si falta un Diego Polenta en el plantel, expresó: Sin dejar de reconocer que cuando se va a Polenta, primero tiene esa jugada absolutamente injustificable contra Juventud, esa expulsión, él ya venía fuera de forma, todo lo que me digan, pero esa personalidad, ese liderazgo de capitán en ese estilo, no lo tenemos hoy. Hoy no lo tenemos. Hoy tenemos gente que tiene muchísimos valores, atributos y son futbolistas de calidad, pero no reúnen ese perfil que es importante en algunos momentos y sobre todo en algún tipo de partido. Y en situaciones como esta, no sé. Me acuerdo, no me acuerdo si fue incluso contra Juventud, una actitud hasta demasiado vehemente de Polenta y logra que nos cobren un fallo. O sea, acá era lograr que la revisaran, nada más. No resistía si revisaban esta jugada, llamando al árbitro que no lo cobrara”.

“Hicimos tres cambios porque mirabas al banco y no había más”

Gomensoro fue consultado por su opinión de que el plantel de Nacional estaba “sobrevalorado” y explicó: “Es que un poco se instalan determinados conceptos o por el hecho de que uno tenga un número de jugadores o en algún pergamino personal de algunos de los fichajes, algunas pretensiones o uno los sitúa en cierto estándar, pero luego hay que ratificar”.

20250928 Luis Mejía, Sebastián Coates Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (5) Luis Mejía y Sebastián Coates Foto: Enzo Santos / FocoUy

“Hoy, por ejemplo, nosotros hicimos solo tres cambios porque mirabas al banco y no había mucho más para poder remover la situación de partido”, expresó. “Por distintas circunstancias, tanto sea, porque uno no puede decir, bueno, yo tengo un gran plantel porque el currículum de los jugadores así lo avala. Lo importante es el presente y la vigencia de los jugadores y lo que están dando en ese determinado momento”.

“Obviamente, estamos primeros en la Anual por algo es. Hay méritos que no se pueden desconocer, pero también uno tiene que ver que se viene un cierre de campeonato donde todo el mundo apunta a dejarlo todo, a llegar por las vías que sea, a definir. Hasta ahora, salvo Liverpool, nadie tiene nada seguro. Y bueno, nosotros con una ventaja que era clara, empieza a ensombrecer de alguna manera. Entonces, mirás lo que tenés, ya lo que tenemos es lo que tenemos, pero no creo que estemos sobrados de nada, al contrario, creo que nos da muy justo y pensemos que ese tipo de cosas, por eso también la importancia, fallos arbitrales, cuestiones que a veces van en los pequeños detalles y tornan las situaciones más chiquitas en relevantes. más chiquitas o más grandes, no importa”.