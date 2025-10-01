"Quedamos preocupados": Nacional visitó al Colegio de Árbitros y pedirá una reunión con Ignacio Alonso; mirá lo que dijo el presidente albo Ricardo Vairo

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo, dijo quedar “preocupado” luego de la audiencia que mantuvieron los tricolores con el Colegio de Árbitros este martes , luego de los cuestionamientos de los albos a las últimas actuaciones de los jueces en sus partidos, lo que motivó al pedido de una reunión con los responsables del referato en el Campeonato Uruguayo.

Nacional asistió a la reunión con una delegación integrada por Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman y el directivo y expresidente Alejandro Balbi.

“Fue una extensa reunión donde hubo mucho intercambio de ambas partes”, dijo Vairo a la salida de la reunión. “Muy respetuosa, por supuesto, pero bueno, no nos vamos muy satisfechos con todas las consideraciones que se hicieron. Estamos preocupados”, agregó .

Vairo señaló que el lunes se reunirán en directiva y van a “evaluar la posibilidad de tener una reunión con (el presidente de la AUF) Nacho Alonso, que como él dijo en un programa también partidario, es el responsable primero de todo el tema arbitral”.

El presidente tricolor señaló que vieron las jugadas cuestionadas en el partido ante Liverpool de la octava fecha, con el árbitro Esteban Ostojich, y que vieron los videos del VAR con sus diálogos. Además, iban a sumar a sus quejas la actuación del juez Hernán Heras en el partido del domingo ante Juventud de Las Piedras.

“Hubo autocrítica también de ambas partes, pero bueno, lo he dicho al principio, no tenemos una satisfacción total en este tema”, agregó.

Vairo no quiso profundizar sobre las jugadas y dijo que este miércoles iban a salir los videos y los audios del VAR. “Ahí todos también vamos a tener un poco, el público sobre todo, un panorama más general de cuál fue la visión desde un lado”.

Lo que le plantearán a Ignacio Alonso

Sobre la reunión que buscarán con Ignacio Alonso, el presidente tricolor contó qué es lo que pretenden.

“Vamos a plantear un poco las preocupaciones que tenemos, lo que falta, que estamos en la recta final del campeonato. Y también un poco la situación de que no se vuelva a repetir. Sabemos que hay problemas también con la cantidad de árbitros, que por lesiones o porque están participando, no hay muchos, y ellos están pensando de aquí al término del campeonato, pero nosotros vamos partido a partido, todos los partidos son importantes y queremos tener las garantías totales de que vamos a tener buenos arbitrajes”.

20250920 Esteban Ostojich Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (7) Esteban Ostojich Foto: Dante Fernández / FocoUy

Con respecto a si Nacional planteó que no vuelva a ser arbitrado por Esteban Ostojich, que fue quien hizo el partido ante Liverpool, Vairo no quiso dar detalles. “Eso queda en la interna. Sí lo hablamos. Y también acá estamos de repente puntualizando mucho los árbitros, pero fuimos también muy duros con respecto al tema del VAR en toda la situación”.