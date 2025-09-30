Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional comienza la semana con una interrogante no menor: ¿cómo está el Diente López de cara al partido del sábado?

La situación del Diente López volverá a marcar la semana de Nacional, que jugará el sábado ante Cerro Largo en el Gran Parque Central

30 de septiembre 2025 - 13:52hs
Nacional volvió a los entrenamientos este martes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, luego del partido del pasado domingo ante Juventud de Las Piedras que terminó con empate 0-0, resultado que levantó una fuerte silbatina de parte de los hinchas albos que llegaron al Estadio Centenario y que se manifestaron contra jugadores y cuerpo técnico.

El encuentro tuvo una variante a los 55 minutos que llamó la atención cuando el entrenador Pablo Peirano sacó a Nicolás “Diente” López por Gonzalo Carneiro en uno de sus primeros dos cambios del partido.

La variante generó algo de sorpresa porque el atacante albo es una de las figuras de Nacional y tiene la capacidad de aparecer en cualquier momento para marcar, además de ser el gran socio de Maxi Gómez.

Tras el partido, Peirano explicó por qué hizo esa modificación.

"Nico trabajó en la semana más diferenciado todavía que la anterior porque había terminado más dolorido por el esfuerzo, así que eran los minutos que teníamos pensados con él. Entró Gonzalo (Carneiro) para hacer ese trabajo”, señaló, revelando el último estado sanitario del Diente, algo que no se conocía.

El Diente se había esguinzado el tobillo derechos dos semanas antes ante Plaza Colonia en el Centenario.

Tras estar toda esa primera semana en duda, el sábado 20 se de setiembre sorprendió y fue titular ante Liverpool, hizo el gol del empate y fue determinante para el triunfo tricolor.

Pero el esfuerzo en ese partido, en el que jugó 71 minutos, le pasó factura en la siguiente semana, tal como contó el DT.

El Diente entrenó diferenciado y jugó el domingo 55 minutos ante Juventud, en un partido en el que estuvo lejos de su mejor nivel.

Semana de recuperación

Este martes el Diente volvió a Los Céspedes para comenzar su semana de trabajo de cara al próximo partido.

Nacional tendrá una semana corta porque jugará el sábado a las 18:00, en el Gran Parque Central, donde recibirá a Cerro Largo FC.

En esta fecha, la décima, los tricolores tendrán su encuentro antes de Peñarol, que lo hará el domingo, por lo que los albos deben ganar para no perder pie e intentar meterle presión a los mirasoles, que recibirá a Danubio en el Campeón del Siglo.

Ante la necesidad tricolor de ganar, todo hace pensar que el Diente será cuidado al extremo para que pueda estar ante Cerro Largo y la mayor cantidad de minutos posibles.

La opción de recambio que ha utilizado Peirano cuando lo ha sacado es Gonzalo Carneiro, quien aún no ha logrado sus mejores niveles tras volver de su lesión, y tampoco ha marcado goles.

La situación del Diente López volverá a marcar la semana tricolor, que debe ganar el sábado para recuperar la confianza tras el empate con sabor a derrota del domingo en el Centenario.

Temas:

Nacional Diente López Estadio Centenario Juventud de Las Piedras

