Pablo Peirano tras el triunfo de Nacional ante Liverpool: "Asumieron con mucha hombría la rebeldía en la cancha"

El entrenador de Nacional Pablo Peirano valoró especialmente el triunfo contra Liverpool en partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, elogió a Nicolás López, destacó el trabajo de los cuatro volantes y se deshizo en elogios con Nicolás Lodeiro.

"Fue un triunfo importante por la forma en que se dio el partido, dimos vuelta un resultado y eso es muy bueno . Hay que seguir en este camino, nos deja con ánimo, nos tira para adelante. A seguir construyendo el próximo partido como con el anterior", comenzó diciendo Peirano en conferencia de prensa.

Sobre la inclusión de Lucas Rodríguez como volante en el mediocampo, Peirano expresó: "En la necesidad que teníamos para resolver las situaciones que nos iba a presentar el rival su dinámica y rotación, era importante tener jugadores que comprendan cuando hay cierta movilidad de rival para no quedar por fuera de esos espacios en los que ellos entran y salen constantemente, Era importante mantener una buena base y salió bien. Por momentos nos costó achicar los espacios, tanto después en la presión como buscar el área continuamente más allá del juego corto o juego rápido de frente y el ataque rápido a la pelota con los apoyos de Maxi".

¿Llegó esa fórmula para quedarse? "Con Plaza terminamos de esa manera, hicimos ensayos, me decidí por eso y sentí que era lo mejor. Tenemos variantes, los partidos van cambiando. A veces el cambio viene de adentro y a veces puede venir de afuera".

"Siempre hay que luchar y buscar los partidos. A veces se da favorable, cuando se da de manera contraria hay que mantener el equilibrio pero con empuje. El grupo lo hizo muy bien, los que entraron también, asumieron con mucha hombría la rebeldía en la cancha. En este partido y el anterior no eran favorables los contextos y se doblegó el esfuerzo, se juntaron en la cancha, insistieron, se apoyaron y empujaron todos juntos. Es clave porque a medida que vayan pasando los partidos, cada vez serán más de esta manera porque los puntos aprietan. Me gustó mucho la entereza y la personalidad de todo el grupo de juntarse, ir para adelante, doblegar, y hacer tres goles a un equipo que viene muy bien en la tabla", destacó el DT.

"Me gustó el funcionamiento. Tenemos variantes de nuestra estructura de tres o cuatro volantes porque Boggio no juega tan lineal, le gusta ir por dentro. Lodeiro también. Los laterales le dan pasaje y usamos la banda con ellos. No los mantengo fijos, los trato de rotar pero con un volante central parado en la línea. Lo hizo muy bien Christian, Lucas Rodríguez, Boggio también. A veces lo hizo Lodeiro con Boggio por fuera. Me gusta mucho eso", afirmó.

"Es importante ganar el partido de esta manera, destaco la unión, la rebeldía que tuvieron para empujar, ayudarse, la gente contagió con el aliento, fue una noche muy buena", agregó.

Lo que dijo Pablo Peirano sobre Nicolás López que peleó contra un esguince de tobillo para jugar

"Los que trabajan en sanidad en Los Céspedes y el jugador puso de su parte para estar. Entrenó, no dejó de entrenar desde el primer día, se metió con el grupo. Le diferenciamos los trabajos, ayer entrenó normal. Hoy jugó bien, hizo el gol y después estaba un poco molesto y decidimos por Gonzalo Carneiro que entró muy bien ayudando a Maxi (Gómez) para presionar y asumir el juego ofensivo de Nacional. Se puso a disposición, lo vimos entrenar y estuvo. No hizo fútbol el miércoles pero después trabajó con normalidad".

La vuelta con gol de Juan Cruz De los Santos

"En ningún momento tuvimos intención de apurarlo, seguimos la evolución, hizo una trabaja tipo, normal, para poder desarrollarse y hoy entrar con confianza en un partido complicado, de mucho ida y vuelta donde no es fácil entrar. Las dos primeras pelotas se le escaparon y enseguida se activó y terminó con ese gol".

Nicolás Lodeiro: "Versátil", "muy hincha" y "referente"

"Tiene mucha experiencia, sabe interpretar muy bien lo que está sucediendo en los partidos, es muy versátil, no lo uso como extremo porque no quiero que haga una función para lo que no tiene la característica. Lo utilizo en una posición ni muy por fuera ni muy por dentro para que se pueda conectar con los volantes y apoyar a la parte defensiva. Tiene mucho recorrido, velocidades, sostiene y que cuando las cosas no salen como en este partido o el anterior, tomó siempre la pelota. A veces puede estar impreciso o no, pero insiste e insiste y eso es lo que más me gusta de él. Es muy hincha, quiere demostrar y jugar todos los partidos de esta manera. Entrena todos los días como juega los fines de semana, es un referente, estamos muy contentos con su aporte y nos tenemos que seguir ayudando", destacó Peirano.

"Las críticas son normales. Nosotros tenemos un día a día muy bueno en Los Céspedes, en eso nos apoyamos. Hay que mejorar a los futbolistas que es lo que nos compete, contento con ellos, con el rendimiento, cómo juegan, cómo sienten, esa vergüenza que tienen para ayudarse, empujar, para ganar, desde lo táctico, lo emocional, lo individual. Eso es fundamental más allá de tener algo en común, una idea. Hay muchas cosas que son de emoción y me gusta que lo interpreten. Lo hacen de buena manera, hay que seguir trabajando construir buenos entrenamientos y competir fuerte", concluyó.