/ Nacional / PARTIDO COLORADO

En el primer encuentro nacional de su sector, Ojeda pidió que el PC "evite entrar en cualquier proyecto regresivo"

El sector Unir Para Crecer, encabezado por el secretario general del partido, así como por los senadores Robert Silva y Gustavo Zubía, celebró su primer encuentro nacional

20 de septiembre 2025 - 20:51hs
Encuentro nacional de Unir Para Crecer, el sector del Partido Colorado que encabeza Andrés Ojeda

Este sábado, el sector colorado de Unir Para Crecer, encabezado por Andrés Ojeda, junto a Robert Silva y a Gustavo Zubía, celebró su primer encuentro nacional. El abogado habló de su grupo como el que "mira para adelante" y pidió que el partido "evite entrar en cualquier proyecto regresivo que lo haga volver para atrás".

En el discurso de cierre del encuentro, Ojeda dijo que la elección de la fecha (un día después de que se celebraron los 189 años de la creación de la divisa colorada) no fue "casualidad".

"Esta fecha la buscamos. A mí no me va a enseñar nadie lo que es ser colorado. Todos los que tenemos de 40 para abajo sabemos mejor que nadie lo que es ser colorado, porque nunca vimos ganar nada al Partido Colorado. Lo digo con pesar y con orgullo, porque acá se muestra la convicción", dijo Ojeda, quien además es el secretario general del partido.

El abogado recordó la historia reciente del partido y apuntó que "después de dos procesos de renovación que quedaron por el camino" marcaba el 3% en las primeras encuestas de cara a la última elección. Finalmente, los colorados alcanzaron un 16%.

"Este partido tienen la responsabilidad de actualizarse para competir. Y acá es donde está la diferencia. Este es el grupo de la renovación y del futuro. Es el grupo que mira para adelante. Es el grupo que no quiere volver para atrás", planteó Ojeda.

"Nosotros vinimos a renovar al partido y a la política. Y acá no es un tema de edades, en lo más mínimo, es un tema de cabeza, de idiosincrasia y de perspectiva", continuó.

Ojeda pidió que el partido "evite entrar en cualquier proyecto regresivo que lo haga volver para atrás".

Por otra parte, aludió también la diversidad dentro del sector, que se formó para las elecciones pasadas y que agrupó a líderes con ideas muy distintas, como Robert Silva y Gustavo Zubía.

"Somos todos muy distintos y muy complementarios. Empezamos a entender que jugamos en lugares de la cancha diferentes y con eso cubrimos toda la cancha, que es muy importante", afirmó.

