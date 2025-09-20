Sebastián Eguren criticó el arbitraje de Esteban Ostojich a pesar del triunfo de Nacional: "La roja de Rea me pareció muy clara"

El manager general de Nacional Sebastián Eguren manifestó su voluntad de hablar ante medios presentes en el Gran Parque Central, luego del triunfo de su equipo 3-1 contra Liverpool, por la octava fecha del Torneo Clausura, y lo hizo para criticar el polémico arbitraje de Esteban Ostojich.

"No soy muy adepto de hablar de los arbitrajes pero tengo la sensación de que hubo errores que fueron claros para mí. Si Esteban no los vio, tengo la sensación de que el VAR (donde actuó Andrés Cunha) las tuvo que ver", expresó Eguren en conferencia de prensa.

"La de Rea me pareció muy clara, no fue a la pelota, me parecía que era roja. Son equivocaciones que en estos partidos se ven y quedan más expuestas. Siempre hablo de la equivocación y no de otra cosa. Son árbitros, se pueden equivocar", manifestó.

"Hablo normalmente con ellos, pero me pareció que hubo decisiones claras, son equivocaciones, afortunadamente para nosotros el equipo más allá de eso tuvo el carácter y la rebeldía de dar vuelta el resultado ante un equipo complejo", agregó.

Posteriormente, Eguren habló con varios medios en particular y a Carve Deportiva dijo: "La de Rea no hay mucha discusión porque no va a disputar la pelota. No tengo nada contra Martín, por favor, que lo conozco de hace años, pero no disputa la pelota y la altura donde impacta es roja directa. Tengo experiencia en esto".

La acción a la que refirió Eguren se dio poco después del empate de Nicolás López en una acción donde Ostojich amonestó a dos jugadores de Liverpool por dos infracciones diferentes: Enzo Castillo de atrás contra Maximiliano Gómez y Martín Rea por pegarle a Nicolás Lodeiro un patadón por encima de la rodilla.

"La de Abel también es roja directa porque va directo al rostro, creo que es un poco más discutible, pero yo la vi clara", afirmó.

"La jugada del gol es muy difícil, (Manuel) Castro no sé si la toca, es fina; lo otro lo vi claro", puntualizó.

"Más sorprende que no lo llamen del VAR. Esteban no sé cómo estaba ubicado. Para mí son de los mejores árbitros. Esteban es uno de los mejores árbitros del continente, pero uno espera más en esta clase de partidos. Esperaba de un gran árbitro un gran arbitraje".

Sobre la posible roja para Emiliano Ancheta por un patadón tremendo contra Nicolás Vallejo, Eguren dijo: "Creo que va a disputar la pelota, pero llega tarde. Si eso fue una polémica, capaz que es una más, pero las otras las vi claras".

"Hoy nos enfrentamos a un gran rival, Liverpool puede ser el equipo que juega mejor o ataca mejor. Campeón del Apertura, es un rival muy importante. El equipo compitió, la estrategia y la planificación estuvo bien y estuvo bien dirigido en campo", analizó Eguren.

"Cuando un jugador no entrena entre semana, juega tocada y arriesga a lesionarse más tiene una valoración extra, por lo menos para mí, porque habla del compromiso que tienen los jugadores", expresó para alabar al Diente Nicolás López.

"El Flaco Coates también estuvo tocado también y estuvo exuberante, marcó notable a uno de los mejores delanteros del torneo, no perdió una pelota aérea, estuvo firme, despejó y cuando tuvo que empujar al equipo, lo empujó. Estaba tocado en la rodilla, algunos días de molestia sin entrenar con normalidad, pero llegó al partido por ser un jugador de jerarquía con compromiso y jerarquía que hacen que Nacional tenga un extra siempre", concluyó Eguren.