Peñarol fue nuevamente sancionado y así superó a Nacional por la indisciplina de sus parciales en esta temporada en la Liga AUF Uruguaya; compará los montos

Peñarol fue sancionado nuevamente por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) este lunes a la noche luego de lo que sucedió el pasado sábado con sus hinchas en el Estadio Centenario en pleno partido contra Cerro Largo por el Torneo Clausura. De esa manera, los aurinegros ahora superaron a Nacional en montos a pagar por multas.

Cabe destacar que en el clásico de la final de la Supercopa Uruguaya, la barra de Peñarol generó incidentes: encendieron pirotecnia, mostraron banderas robadas del tradicional adversario y lanzaron una bengala que cayó al campo de juego pasando muy cerca de su propio golero y de un jugador de Nacional.

El club fue sancionado con un partido a puertas cerradas que cumplió contra Boston River, en la tercera fecha del Torneo Apertura.

Según el boletín de la AUF, Peñarol volvió a ser sancionado económicamente debido a que el sábado contra Cerro Largo, su hinchada ingresó una bandera que superaba la dimensión permitida, a la vez que nuevamente tiro fuegos artificiales y prendió bengalas en la Tribuna Ámsterdam.

Por eso, deberá abonar 75 UR, es decir $ 137.695.

Cabe recordar que en la final del Torneo Intermedio, hinchas de Peñarol agredieron a un funcionario policial y también lanzaron una bengala contra la Tribuna Colombes, la cual no impactó a ningún hincha.

Peñarol fue multado con 120 UR, lo cual equivalió a un total de $ 219,487.

El mes pasado, Peñarol volvió a ser multado, por el comportamiento de sus hinchas.

En el encuentro ante Plaza Colonia, la barra aurinegra tiró una petaca a la cancha.

A diferencia de lo que ocurrió con Nacional en el clásico del Apertura, el equipo no sufrió sanción de partidos a puertas cerradas sino una multa económica de 75 UR, el equivalente a $ 137.695.

En ese mismo partido se violó el nuevo Protocolo de Seguridad impuesto tras los graves hechos de la final del Torneo Intermedio.

La hinchada de Peñarol colgó una bandera, ahora prohibidas, y recibió otra multa de 25 UR, por el mismo partido ante Plaza Colonia. El monto de la misma fue de $ 45.898.

Esto quiere decir que Peñarol lleva pagado en lo que va del año $ 540.775.

Por otra parte y como informó Referí, en lo que va del año Nacional ha pagado por multas a nivel local $ 444.798, más allá de que fue castigado con cuatro partidos a puertas cerradas y una quita de tres puntos en el Torneo Clausura.

Los US$ 700.000 que pagó Peñarol en multas a Conmebol

A las sanciones que debió pagar Peñarol a la AUF, se le suma un último año tremendo por sanciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Según un informe de Referí, los aurinegros en un año han debido pagar prácticamente US$ 700.000.