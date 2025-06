La empresa pagó las dos primeras cuotas bajo el mandato de Damiani, pero luego las dejó de pagar.

Bajo el mandato de Ignacio Ruglio, quien accedió a la presidencia de Peñarol en diciembre de 2020, no se volvieron a hacer gestiones para efectivizar el cobro de la deuda.

Al día de hoy, Tenfield le debe US$ 4.900.000 a Peñarol y a fin de año se vence la octava cuota y por eso es que los aurinegros intentarán cobrar esa deuda.

El asesor de gestión de Tenfield, Osvaldo Giménez, dijo que la empresa no le debe dinero a Peñarol, que Paco Casal no amenazó a Carlos Manta, y calificó de "imbécil importante" al periodista Gabito

En medio de todas estas decisiones, este sábado llamó por teléfono al programa El Diario del Fútbol de canal 4, Osvaldo Giménez, exgerente deportivo de Peñarol y actual asesor de gestión de la empresa Tenfield, para dar sus motivos y explicar algunas cosas.

"Suena jocoso que Tenfield pueda tener una deuda con Peñarol. Y bueno, realmente cuando Peñarol hizo el estadio se hizo un acuerdo con dicho club en el cual Tenfield puso la firma para tratar de solucionar los temas de financiamiento a través de los bancos y ahí llegamos a un acuerdo en algunos temas del estadio, utilidad, del parking, de la confitería. Yo realmente no participé, el que participó 100% fue el Tano Gutiérrez, dado que Casal estaba afuera del país. Nunca participó él, pero el Tano sí. Después cuando yo me incorporé a la empresa estuve en algunas reuniones, como podrás imaginarte, por la vinculación que yo había tenido con Peñarol}, dijo al inicio de la charla el propio Giménez.

Y añadió: "Respecto a la deuda, hemos tenido ya varias reuniones y lo que está faltando ahí -aunque no me causaron ninguna alegría las declaraciones de (Edgardo) Novick porque creo que le faltó que lo asesoraran un poquito más-, tener mayor certeza de lo que se estaba diciendo, de lo que Tenfield en su momento reclamó y nunca tuvimos devolución. Y por respeto de la empresa hacia Peñarol y de Peñarol hacia la empresa, nunca se temió liquidar y creo que esto va a llevar a liquidar el tema. Peñarol va a tener lo que los dirigentes consideran que es de ellos, y Tenfield no tiene nada para reclamar. La verdad es esa, porque fue hecho todo de buena fe. Lo más importante que el estadio de Peñarol histórico está listo, está pronto y creo que fue más un tema político interno de Peñarol en el que utilizaron mal a Tenfield. Por eso te remarco lo de Novick que fue el que lo hizo público y no estuvo feliz".

Según Giménez, "quedate tranquilo que se va a arreglar entre Tenfield y Peñarol, porque no hay una deuda pendiente. Esa es la realidad. Y lo discuto con cualquiera y en cualquier ámbito”.

Por otra parte, Osvaldo Giménez, quiso puntualizar el tema de una presunta amenaza al neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Carlos Manta.

“Eso también genera ruido porque apareció otra vez el personaje (Ricardo) Gabito Acevedo, que era un personaje de hace 15, 20 años, que se disfrazaba de periodista para decir necedades. Te diría que es un imbécil importante a considerar. Y entonces ahora salió con que el señor Casal, y me involucra a mí, lo amenazó a Manta. Yo te voy a decir algo público, que no tengo ningún problema: es verdad que Casal habló con Manta. Son amigos de la adolescencia, de la infancia. Nunca lo amenazó. Él habla de que yo hice silencio. No. Le dije 'hola Carlos, ¿cómo andas? Te doy con mi jefe'. Paco lo saludó, hablaron, en el tenor que podían haber hablado, pero nunca existió la amenaza, nada que fuera descalificador. Y como ahora veo que está de moda, que cualquiera dice cualquier cosa, me estoy animando. Me parece que voy a empezar a salir más seguido”, explicó.

A Giménez le consultaron cuánto valen los derechos de televisión del fútbol uruguayo, y contestó.

"No tengan duda de que la empresa (Tenfield), si hay alguien quiere pone 50, la empresa le va a dar la derecha, no tengan ninguna duda. Ya se va a saber cuánto vale, porque cada día, lamentablemente, está más complicado el tema. Fíjate lo que pasó en Perú, fíjate lo que pasó en Ecuador. Nosotros en Ecuador pagamos US$ 34 millones, hoy están cobrando US$ 15 millones. Nos fuimos hace un año y medio. En Perú lo mismo, cuatro meses sin cobrar los sueldos. Y bueno, lamentablemente el negocio está cambiando y lo estamos sufriendo todos. Esa es la realidad”, terminó diciendo Giménez.

