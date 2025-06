La emoción hasta las lágrimas de Mariano Closs y de Diego Latorre tras las palabras de Luis Enrique al recordar a su hija fallecida Xana; mirá el video

Luego de sus palabrask Mariano Closs y Diego Latorre no pudieron contener las lágrimas de emoción al retomar la palabra.

"Xana está con la familia y con todos sus amigos todos los días. Se gane, se pierda, se levante uno de mal o buen humor, cuando uno ama a personas desde el corazón siempre está conmigo y mi familia. Y hoy, seguro que estaría por aquí corriendo, aunque quizás ya sería un poco más mayor. Es un día muy bonito, compartirlo con toda la familia y los amigos y cuando consigues hacer feliz a tantos aficionados, como me imagino estarán en París, es bonito", dijo Luis Enrique.

Paris Saint-Germain's Spanish headcoach Luis Enrique lifts the trophy with his players as he celebrates winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Inter Milan in Munich, southern Germany, on May 31, 2025.

El festejo de Luis Enrique

AFP