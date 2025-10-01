Dólar
FÚTBOL

El golazo que pocos recuerdan de Juan Carlos De Lima para Peñarol, fuera de los clásicos, que salvó el segundo quinquenio en 1997; mirá el video

Se murió el floridense Juan Carlos De Lima, quien dejó una huella imborrable en Nacional y en los aurinegros, y que marcó tantos trascendentes

1 de octubre 2025 - 14:34hs
Juan Carlos De Lima y un festejo decisivo para Peñarol

Juan Carlos De Lima y un festejo decisivo para Peñarol

Juan Carlos De Lima murió este miércoles en Florida y dejó una huella imborrable en todo el fútbol uruguayo por lo que significaron sobre todo, sus grandes pasajes por los grandes, Nacional y Peñarol, con los que supo hacer historia a través de sus goles fundamentales.

Defendió las camisetas de Universidad Católica, Deportivo Quito y Emelec de Ecuador, Botafogo de Brasil, y Universidad Católica y O'Higgins de Chile.

En sus inicios en el profesionalismo, compartió equipo con Diego Aguirre, actual entrenador de los aurinegros, cuando hicieron doble punta en Liverpool en 1984, y el DT carbonero lo recordó este miércoles en una charla con Referí.

Un gol para el mejor recuerdo en Peñarol

Juan Carlos De Lima se caracterizó en aquel 1997, en el que Peñarol ganó su segundo quinquenio, por los goles casi imposibles, y muchos de ellos, en la hora.

Muchos recuerdan aquel del 19 de octubre de 1997 cuando los dirigidos por Gregorio Pérez perdían 3-1 y lo ganaron 4-3 con un gol de De Lima.

Pero luego de ese compromiso, quedaban dos partidos más por el Torneo Clausura y Peñarol debía ganarlos, o se despedía de la posibilidad de luchar por el segundo quinquenio.

Cerro apareció en el horizonte y se enfrentaron en el Estadio Centenario. Un conjunto cerrense que luchaba por no descender y los carboneros que venían con el envión de ganarle ese histórico clásico a Nacional.

Todo comenzó muy bien para Peñarol. Ganaba con luz, 2-0, con goles de Luis Romero y de Antonio Pacheco, pero los de la Villa igualaron con tantos de Mario Regueiro y Yubert Lemos.

Otra vez Romero, ya a los 60 minutos en pleno segundo tiempo, puso el 3-2, pero Cerro volvió a igualar.

Pero a los 68 minutos ingresó por el Pato Aguilera y Peñarol siguió luchando.

Cuando se terminaba el partido, apareció el gol de De Lima para el 4-3 definitivo en el minuto 90 y de esa manera, Peñarol siguió con chance de conseguir el quinquenio, cosa que luego haría.

Aquí está el resumen del partido y el golazo en la hora de De Lima:

Embed - Peñarol 4 Cerro 3 Quinquenio 1997
Temas:

Juan Carlos De Lima Nacional Peñarol Florida quinquenio de Peñarol

