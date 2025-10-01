Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Evaristo González confía en cobrar toda la deuda que Peñarol le reclama a Tenfield, admitió que van por el césped híbrido para el Campeón del Siglo y fustigó a Nacional por haber ido a protestar al Colegio de Árbitros

El dirigente de Peñarol, Evaristo González habló de varios temas respecto a su club, pero también de su archirrival Nacional

1 de octubre 2025 - 16:07hs
Evaristo González

Evaristo González

Diego Battiste

Peñarol entrenó en la mañana de este miércoles en Los Aromos, preparando su trascendente partido por la fecha 10 del Torneo Clausura que se disputará el próximo domingo a la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo contra Danubio, que viene mejorando mucho y que apunta a ser un rival dificilísimo. En tanto, el dirigente Evaristo González mostró su alegría por la decisión de pretender cobrarle al Tenfield la deuda de US$ 4.900.000 que tiene con el club, a la vez que fustigó a sus pares de Nacional por protestar en el Colegio de Árbitros.

Dicha resolución a su vez, fue tomada por unanimidad.

Por otra parte, se estableció un plazo de 30 días para llevar adelante estas negociaciones entre las dos partes.

Autoridades de Antel e Ignacio Ruglio en el acto de presentación de que Peñarol tenga en el Campeón del Siglo, el primer estadio con 5G
PEÑAROL

Con el acuerdo entre Peñarol y Antel, el Campeón del Siglo se transforma en el primer estadio de un club uruguayo con tecnología 5G; mirá todos los detalles

Juan Carlos De Lima y un festejo decisivo para Peñarol
FÚTBOL

El golazo que pocos recuerdan de Juan Carlos De Lima para Peñarol, fuera de los clásicos, que salvó el segundo quinquenio en 1997; mirá el video

Lo que dijo Evaristo González

Evaristo González habló sobre la decisión que tomó el consejo directivo de Peñarol, y aprovechó una pregunta que le hicieron para opinar también de Nacional.

"Festejo y felicito a todos los compañeros que hemos tomado esta resolución que nos vuelve a unir, que a mi entender, siempre debimos haber estado juntos", comenzó diciendo el dirigente en El Espectador Deportes.

Y añadió: "Hasta (el presidente Ignacio) Ruglio estuvo bien en suspender esa reunión de que viniera tanto la gente de Tenfield (Nelson Gutiérrez y Osvaldo Giménez) como los expresidentes (Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera) porque era crear un circo mediático que no hubiera estado bueno".

Según Evaristo González "esto no daba para más y por más gestiones que se intentaron hacer, los nuevos directivos se dieron cuenta de que eran inocuas. Entendemos que están todas las razones para cobrar la deuda de todo el contrato".

“Lo bueno es que los 11 directivos estamos juntos en esta tarea", añadió.

Evaristo-González-DB_02.webp
Evaristo González
Evaristo González

El directivo confirmó que Peñarol hace gestiones para que el Estadio Campeón del Siglo pueda tener césped híbrido a partir del año que viene.

"Una de las cosas por las que necesitamos el dinero (que nos debe Tenfield) es para poner el césped híbrido. Porque se habla de US$ 1 millón", sostuvo.

Entonces fue consultado por la reunión de este martes a la noche de tres dirigentes de Nacional con el Colegio de Árbitros para protestar por los últimos arbitrajes sufridos.

“Es lo de siempre. Cuando pierden puntos, se agrava la cosa. Peñarol ha tenido grandes diferencias con los referatos, pero tenemos la sensación de que Nacional siempre fue favorecido, nos resulta jocoso que estén protestando por estos arbitrajes”, dijo.

