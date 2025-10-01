Evaristo González confía en cobrar toda la deuda que Peñarol le reclama a Tenfield, admitió que van por el césped híbrido para el Campeón del Siglo y fustigó a Nacional por haber ido a protestar al Colegio de Árbitros

Peñarol entrenó en la mañana de este miércoles en Los Aromos, preparando su trascendente partido por la fecha 10 del Torneo Clausura que se disputará el próximo domingo a la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo contra Danubio, que viene mejorando mucho y que apunta a ser un rival dificilísimo. En tanto, el dirigente Evaristo González mostró su alegría por la decisión de pretender cobrarle al Tenfield la deuda de US$ 4.900.000 que tiene con el club, a la vez que fustigó a sus pares de Nacional por protestar en el Colegio de Árbitros.

Como informó Referí este martes a la noche, el consejo directivo aurinegro decidió contratar a un estudio jurídico con la intención de comenzar de manera formal las gestiones de cobro correspondientes frente a Tenfield, según indicó un dirigente del club en la noche de este martes a Referí.

Por otra parte, se estableció un plazo de 30 días para llevar adelante estas negociaciones entre las dos partes.

Lo que dijo Evaristo González

Evaristo González habló sobre la decisión que tomó el consejo directivo de Peñarol, y aprovechó una pregunta que le hicieron para opinar también de Nacional.

"Festejo y felicito a todos los compañeros que hemos tomado esta resolución que nos vuelve a unir, que a mi entender, siempre debimos haber estado juntos", comenzó diciendo el dirigente en El Espectador Deportes.

Y añadió: "Hasta (el presidente Ignacio) Ruglio estuvo bien en suspender esa reunión de que viniera tanto la gente de Tenfield (Nelson Gutiérrez y Osvaldo Giménez) como los expresidentes (Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera) porque era crear un circo mediático que no hubiera estado bueno".

Según Evaristo González "esto no daba para más y por más gestiones que se intentaron hacer, los nuevos directivos se dieron cuenta de que eran inocuas. Entendemos que están todas las razones para cobrar la deuda de todo el contrato".

“Lo bueno es que los 11 directivos estamos juntos en esta tarea", añadió.

Evaristo-González-DB_02.webp Evaristo González Diego Battiste

El directivo confirmó que Peñarol hace gestiones para que el Estadio Campeón del Siglo pueda tener césped híbrido a partir del año que viene.

"Una de las cosas por las que necesitamos el dinero (que nos debe Tenfield) es para poner el césped híbrido. Porque se habla de US$ 1 millón", sostuvo.

Entonces fue consultado por la reunión de este martes a la noche de tres dirigentes de Nacional con el Colegio de Árbitros para protestar por los últimos arbitrajes sufridos.

“Es lo de siempre. Cuando pierden puntos, se agrava la cosa. Peñarol ha tenido grandes diferencias con los referatos, pero tenemos la sensación de que Nacional siempre fue favorecido, nos resulta jocoso que estén protestando por estos arbitrajes”, dijo.