Escuelas con cada vez menos niños: Primaria se ahorrará casi 4 millones de pesos en 2026 por reducción del salario de directores de instituciones con menos matrícula

En Uruguay nacen cada vez menos niños. Muchos menos niños, casi 20.000 en una década. Y esa “oportunidad histórica” que tienen las escuelas uruguayas de trabajar cada vez con menos alumnos sin escatimar en recursos, se ve desafiada por la realidad: a decenas de directores se les bajará su salario. El principio fundamental de la economía vuelve a decir presente: el sueldo está atado a la demanda.

Una circular de Primaria del año 2015 clasificaba a las escuelas y jardines en tres categorías según la matrícula . A menos cantidad de niños (siempre que se pasara a la franja inferior), menor era el salario de los directores responsables.

Aquella “vieja” decisión tuvo un motivo: los directores de escuelas muy numerosas deben lidiar con más problemáticas que aquellos que deben atender a un número reducido de alumnos (y por decantación de familias).

Si las actuales autoridades hubiesen aplicado la normativa a rajatabla, la reducción salarial para el año 2026 hubiese abarcado a más de 230 directores. Pero para evitar tamaña pérdida, hubo una nueva circular que bajó los límites en 25 alumnos (de esa manera 142 serán los damnificados y no los más de 230).

La Administración se ahorrará al menos 3.906.569 pesos en servicios personales. Es la “nada” para el presupuesto que maneja Primaria, pero puede que sea “un montón” para aquellos directores que se ven afectados. Por eso la información fue publicada ahora, antes de la solicitud de traslado especial.

Sucede que cuando un docente se ve afectado en su derecho adquirido (la carga horaria, el turno o retribución) puede pedir un traslado especial antes de la elección ordinaria. Esto no solo es para los directores que ven reducido su salario, también vale para los maestros y profesores de 25 escuelas que dejan de ser clasificadas como Aprender (y que por consiguiente ostentaban una paga extra), o para aquellos funcionarios que les cambian su función por algún reajuste.

La caída de los alumnos es tal que, pese a que se está bajando el número promedio de alumnos por grupo, todo indica que en 2026 habrá menos grupos. Eso no necesariamente implica que haya menos maestros, dado que podrían trabajar en duplas, en acompañamientos u otras formulaciones que permitan mejorar la calidad educativa.

Contra todo pronóstico, el año lectivo 2025 había comenzado con 468 grupos escolares con más de 30 estudiantes en lista (el límite que establece la normativa salvo excepciones). Una mezcla de errores en la adjudicación de cupos y de política educativa (del fin de la pasada administración) había ocasionado esta dificultad.

Como la gran caída de los nacimientos inició en 2016, se estima que la reducción llegará a todos los grados de Primaria en 2027. Hasta 2024 había afectado a los tres primeros grados, como se ve en el siguiente mapa: