Los contratos de Peñarol que se vencen a fin de año y el profundo rearmado del plantel que se vienen para la temporada 2026

Peñarol vive horas de dolor y mastica la bronca por haber perdido contra Nacional las finales de la Liga AUF Uruguaya. El aurinegro hizo un pobre Torneo Apertura, ganó el Torneo Intermedio, conquistó después el Torneo Clausura y se metió en la definición del certamen. Doblegó a Liverpool en la semifinal, pero luego empató en la final de ida 2-2 con Nacional perdiendo 1-0 la revancha en el Gran Parque Central.

El equipo llegó muy debilitado a las finales en el rubro sanitario. Eduardo Darias, Javier Cabrera, Tomás Olase y Germán Barbas sufrieron roturas de ligamentos mientras que David Terans se rompió parcialmente el tendón de Aquiles,

Además, Nahuel Herrera, Pedro Milans y Lucas Hernández llegaron muy sentidos, Héctor Villalba volvió tras un mes y medio sin jugar y tuvo que entrar en el alargue mientras que Damián Suárez , tras varias semanas al margen, también tuvo que ser incluido de apuro en el banco de suplentes.

Nacional, de mejor plantel, llegó sano a las finales y se aseguró el título con las piernas frescas de Christian Ebere.

Ahora Peñarol deberá pensar en el 2026.

Diego Aguirre se tomará unos días de licencia para comenzar a reamar un plantel que tendrá una buena cantidad de bajas.

La Comisión de Pases y Contrataciones ya lleva un buen tiempo trabajando para el Peñarol 2026.

La misma es integrada por Ignacio Ruglio, Evaristo González, Edgardo Novick, Marcelo Solomita y Fernando Jabcobo.

En tal sentido, el pasado 29 de octubre, Peñarol ya anunció la contratación del lateral derecho argentino Franco Escobar.

Pero antes de cerrar las incorporaciones de nuevos jugadores, para los que se viene trabajando en silencio desde hace unas semanas, Peñarol deberá depurar el plantel ya que varios jugadores vencen contrato a fin de año, el próximo miércoles 31 de diciembre.

Esos jugadores que vencen contrato son Brayan Cortés, Pedro Milans, Damián Suárez, Gastón Silva, Lucas Hernández, Mathías De Ritis, Jaime Báez, David Terans, Maximiliano Silvera, Matías Arezo y Héctor "Tito" Villalba.

Brayan Cortés: no sigue

20250809 Brayan Cortés Peñarol Nacional Torneo Clausura 2025 Foto: Leonardo Carreño Brayan Cortés Foto: Leonardo Carreño

El préstamo de Cortés, desde Colo Colo, vence el 31 de diciembre. Peñarol tiene una opción de compra que no se ejecutará ya que el golero no tuvo una actuación descollante.

Combinó buenas actuaciones, con grandes atajadas con partidos flojos, inseguros y errores en goles recibidos. Mostró buen juego de pies pero en uno de los clásicos de la definición le regaló una pelota a Nicolás López. En las finales no salvó a Peñarol: las que fueron al arco terminaron en la red.

El relevo es Martín Campaña, golero que Peñarol contrató para suplir a Washington Aguerre, pero no terminó de convencer a Aguirre.

Pedro Milans: nunca quiso renovar

20251130 Nicolás López de Nacional ante Pedro Milans de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya Pedro Milans FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Pedro Milans se sabe que se va hace seis meses pero por primera vez en mucho tiempo, Peñarol se adelantó dos meses a esa circunstancia y cerró un reemplazo que tiene pinta de ser de nivel. Desde que Milans dejó de ser representado por Daniel Gutiérrez y pasó a manejarse con un grupo brasileño, se distanció en las negociaciones con Peñarol y prefirió quedar con el pase en su poder a fin de año.

Es un jugador que rindió a buen nivel en sus tres temporadas en el club, que llegó sin que Peñarol desembolsara dinero por su ficha, pero que decidió irse sin dejarle ingresos al club y a Juventud, institución donde se formó.

Damián Suárez: se va

Peñarol Vélez Sarsfield Copa Libertadores 2025/Damián Suárez Foto: Leonardo Carreño

Llegó con 35 años y se le hizo un contrato de un año y medio, poco entendible. Nunca estuvo a la altura. Solo jugó 23 partidos.

Gastón Silva: contratación inexplicable

Debut de Gastón Silva en Peñarol Gastón Silva

Gastón Silva fue una de las peores contrataciones de la era Ignacio Ruglio. Llegó tras estar varios meses parado en Puebla y nunca pudo ponerse física y futbolísticamente a punto como para reclamar titularidad y estar a la altura de lo que supo ser: un jugador de selección del proceso Tabárez. Jugó solo 9 partidos en el año.

Lucas Hernández: puede renovar

20251102 Lucas Hernández Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (8) Lucas Hernández Foto: Dante Fernández/Focouy

Con 33 años, Hernández le volvió a demostrar a Aguirre que es un jugador en el que puede confiar para cambiar los cursos de los partidos. Terminó contrato a mitad de año y renovó por seis meses más donde siguió demostrando destellos de calidad.

Se evaluará en primer lugar su situación sanitaria porque terminó la temporada con la rodilla derecha lesionada y es un jugador con antecedentes de roturas de ligamentos.

David Terans: lesionado

20250910 David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay David Terans FOTO: @OficialCAP

Se termina su préstamo de Fluminense y debería volver al club pero su situación sanitaria le puede permitir a Peñarol una extensión de préstamo y el jugador ve con buenos ojos quedarse a recuperarse bien y buscar recuperar forma.

No fue el Terans de 2021 pero ante la ausencia de Leonardo Fernández fue importante ante Racing de Avellaneda en Copa Libertadores y tuvo un buen ingreso en el clásico del Torneo Intermedio. Era de esos jugadores que a pesar de no poder ganarse la titularidad por la consistencia y regularidad de sus rendimientos, le daban al DT opciones de cambio de calidad.

Héctor Villalba: adiós

20260924 Héctor Villalba Peñarol Tacuarembó Copa AUF Uruguay. Foto: @CopaAUFUruguay Héctor Villalba Foto: @CopaAUFUruguay

Jugó 22 partidos y metió tres goles. Fue suplente todo el año y sufrió más de una lesión. Nunca estuvo fino como para ser titular. Aporte muy escaso.

Maximiliano Silvera: la gran duda de Peñarol

20251123 Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Maximiliano Silvera FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Tuvo dos temporadas muy buenas, sobre todo la primera. Cuando se le cerró el arco hizo un esfuerzo físico imponente. Puso siempre al equipo por delante de la individualidad. Jugador indispensable para Aguirre. Negoció para renovar contrato y llegó a vías de acuerdo. Espera para saber qué ofertas se le presentan en el mercado. Si alguna lo seduce económicamente, se irá. Si no, puede renovar. Tiene 28 años y busca hacer una diferencia económica.

Matías Arezo: vale US$ 4 millones

20251123 Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Matías Arezo FOTO: @LigaAUF

Caduca su préstamo de Gremio a fin de año y Peñarol debe manifestar en la primera mitad de diciembre su deseo de hacer uso de una opción de compra de US$ 4 millones. A nivel dirigencial lo quieren retener, pero para eso necesitan escuchar al jugador.

Arezo llegó para buscar el protagonismo que no tenía en Gremio pero en un buen tramo de estos seis meses se encontró en la misma situación en la que llegó: la suplencia. Después se ganó la titularidad a fuerza de goles pero en la finalísima ante Nacional salió de cara al alargue, en una decisión cuestionable de Aguirre. El entrenador no dio muestras de considerarlo un jugador indispensable, como sí lo ha hecho con Silvera. Es algo que las tres partes deberán conversar en las próximas horas.

Mathías De Ritis: nunca entró en los planes de Diego Aguirre

f0ogaodwiaa6nyf-jpg..webp Mathías De Ritis @LibertadoresU20

Volvió de Banfield a mitad de año y nunca fue considerado por Diego Aguirre quien desde su llegada al club no le dio oportunidades por considerar que los jugadores que tenía en el plantel para el puesto tenían mejores condiciones. Buscará nuevos rumbos.

Jaime Báez: depende del entrenador

20251019 Emiliano García y Jaime Báez Peñarol Wanderers Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/Focouy Jaime Báez Foto: Dante Fernández/Focouy

Se fue en mayo tras un arranque de temporada discreto, muy lejano a lo que mostró en el segundo semestre de 2024. Volvió en setiembre tras estar cinco meses parado y fue más de lo mismo. Es un jugador en el que Diego Aguirre confía y de eso dependerá su renovación. Llegó con un contrato bajo hasta fin de año.

Javier Méndez extendió su contrató en agosto hasta fines de 2026.

El capitán Maximiliano Olivera renovó automáticamente su contrato en mayo hasta mediados de 2026.

El mes pasado, el argentino Eric Remedi renovó por un año, hasta fines de 2026.

Dos de las figuras de 2025 con contrato pero con los días contados en Peñarol

De los jugadores que tienen contrato, Nahuel Herrera es el gran activo que tiene Peñarol y seguramente será negociado al extranjero.

En octubre, Peñarol ya tenía muy adelantada la venta de Ignacio Sosa al fútbol brasileño.

Además, genera incertidumbre la situación de Leonardo Fernández al que le quedan dos años más de contrato con Peñarol, pero tiene un salario muy elevado y además, el aurinegro sigue pagando el pase a Toluca.

El plantel de Peñarol y el vencimiento de sus contratos