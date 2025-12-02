Estafa a Fernando Muslera: 102 años de cárcel para la banquera que con un sistema piramidal engañó a futbolistas en Turquía; mirá la cifra que denunció el uruguayo
La banquera estafó a 27 personas, principalmente futbolistas, al inducirlos a invertir en un supuesto fondo de alta rentabilidad
2 de diciembre 2025 - 8:42hs
Fernando Muslera
Un tribunal de Estambul ha condenado a 102 años de cárcel a Seçil Erzan, exdirectora de una filial del banco turco Denizbank, por haber estafado a numerosos futbolistas, entre ellos el uruguayo Fernando Muslera, Arda Turan, y Fatih Terim, con un fondo de inversiones fraudulento, informa este martes el diario turco Hürriyet.
La sentencia, emitida en la noche del lunes, considera probado que Erzan estafó a 27 personas, principalmente futbolistas, al inducirlos a invertir en un supuesto fondo de alta rentabilidad.
Pero ese fondo no existió nunca como tal, sino que se trataba de un sistema piramidal, es decir, que se pagaban beneficios a los primeros inversores gracias a los fondos aportados por los recién llegados, que entregaban a Erzan o sus asistentes maletines llenos de efectivo.
Por estafar a Muslera, Erzan ha sido condenada a 3 años, a los que se suman, entre muchas otras, la condena de 8 años por fraude a Arda Turan, exjugador del Atlético y el Barcelona, entonces también en el Galatasaray, o la de 6 años por engañar a Emre Belözoglu, también ex del Atlético, y entonces activo en el Fenerbahçe.
La menor condena, de diez meses, es por engañar al legendario entrenador Fatih Terim, que siempre ha negado haber invertido en el fondo, pese a que los demás inversores estaban convencidos de que era uno de los principales participantes, hasta el punto de que el esquema se llegó a conocer como 'fondo de Fatih Terim'.
Los directores del Denizbank han sido absueltos, pero otros 5 implicados, entre ellos la mujer de un asistente de Terim, han sido condenados a penas de entre 2 y 15 años.
Erzan, en prisión preventiva desde 2023, se ha declarado siempre inocente de la acusación de estafa, afirmando que no tenía ánimo de enriquecerse y que pagaba "diez veces más" a los inversores de lo que recibía de ellos.