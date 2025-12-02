Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / TURQUÍA

Estafa a Fernando Muslera: 102 años de cárcel para la banquera que con un sistema piramidal engañó a futbolistas en Turquía; mirá la cifra que denunció el uruguayo

La banquera estafó a 27 personas, principalmente futbolistas, al inducirlos a invertir en un supuesto fondo de alta rentabilidad

2 de diciembre 2025 - 8:42hs
Fernando Muslera

Un tribunal de Estambul ha condenado a 102 años de cárcel a Seçil Erzan, exdirectora de una filial del banco turco Denizbank, por haber estafado a numerosos futbolistas, entre ellos el uruguayo Fernando Muslera, Arda Turan, y Fatih Terim, con un fondo de inversiones fraudulento, informa este martes el diario turco Hürriyet.

La sentencia, emitida en la noche del lunes, considera probado que Erzan estafó a 27 personas, principalmente futbolistas, al inducirlos a invertir en un supuesto fondo de alta rentabilidad.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

Pero ese fondo no existió nunca como tal, sino que se trataba de un sistema piramidal, es decir, que se pagaban beneficios a los primeros inversores gracias a los fondos aportados por los recién llegados, que entregaban a Erzan o sus asistentes maletines llenos de efectivo.

Ignacio Ruglio, Fatih Terim, el técnico de Galatasaray, y el arquero del equipo y de la selección uruguaya, Fernando Muslera / Archivo
Por estafar a Muslera, Erzan ha sido condenada a 3 años, a los que se suman, entre muchas otras, la condena de 8 años por fraude a Arda Turan, exjugador del Atlético y el Barcelona, entonces también en el Galatasaray, o la de 6 años por engañar a Emre Belözoglu, también ex del Atlético, y entonces activo en el Fenerbahçe.

Fernando Muslera recibió una plaqueta de manos del técnico de Galatasaray, Fatih Terim, debido a que se transformó en el primer jugador extranjero en jugar 300 partidos en la Superliga turca
Fernando Muslera recibió una plaqueta de manos del técnico de Galatasaray, Fatih Terim, debido a que se transformó en el primer jugador extranjero en jugar 300 partidos en la Superliga turca

La menor condena, de diez meses, es por engañar al legendario entrenador Fatih Terim, que siempre ha negado haber invertido en el fondo, pese a que los demás inversores estaban convencidos de que era uno de los principales participantes, hasta el punto de que el esquema se llegó a conocer como 'fondo de Fatih Terim'.

Los directores del Denizbank han sido absueltos, pero otros 5 implicados, entre ellos la mujer de un asistente de Terim, han sido condenados a penas de entre 2 y 15 años.

Erzan, en prisión preventiva desde 2023, se ha declarado siempre inocente de la acusación de estafa, afirmando que no tenía ánimo de enriquecerse y que pagaba "diez veces más" a los inversores de lo que recibía de ellos.

EFE

