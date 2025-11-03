Tras la derrota de Estudiantes con Boca Juniors, Fernando Muslera criticó al arbitraje del fútbol argentino: "No es tan limpio"

Fernando Muslera , arquero uruguayo de Estudiantes de La Plata , criticó al arbitraje del fútbol argentino luego de la derrota de su equipo ante Boca Juniors por 2-1 este domingo, con un penal sobre la hora convertido por Miguel Merentiel.

El árbitro Leandro Rey Hilfer cobró dos penales a favor de Boca , uno en el primer tiempo cuando el partido no tenía goles, y otro en la última jugada del partido cuando el Pincha y el Xeneize empataban 1-1. El primero lo erró Exequiel Zeballos , pero el segundo fue convertido por Merentiel y le dio la victoria a Boca.

Ambos penales fueron protestados por los jugadores de Estudiantes , que además jugaron los últimos minutos con un futbolista menos por la expulsión del uruguayo Gabriel Neves tras una plancha contra el español Ander Herrera.

Después del partido, Muslera cargó contra el arbitraje argentino en declaraciones a ESPN. "Estoy viendo situaciones arbitrales directas contra Estudiantes", afirmó el arquero uruguayo, quien entiende que hubo un penal contra el delantero Guido Carrillo y afirmó que antes de la falta que causó la expulsión de Neves "hubo una falta clara sobre Tiago Palacios".

"Más allá de los errores individuales que pasan en un partido normal, duele mucho que se defina por errores arbitrales, y habla de que no es tan limpio", criticó el uruguayo.

En ese sentido, recordó que "no se mostraron los audios del VAR contra Barracas", en el que el Pincha empató 1-1 tras un gol de Barracas en el que Estudiantes protestó una falta previa contra Muslera. "Es regla que se tengan que mostrar, y justo pasó que fue el único partido en el que no mostraron los audios. El que está en el VAR está tranquilo y puede mirarlo mil veces", apuntó

"Espero que también los medios lo analicen, porque después es fácil hablar de Boca cuando ganan Boca y River", declaró Muslera, quien pidió que "analicen a los árbitros también", ya que desde que llegó a Argentina vio que "es muy obvio todo".

"Da bronca porque manejamos muchas cosas y trabajamos mucho en la semana, y que se decida por estas cosas duele mucho", concluyó el arquero,