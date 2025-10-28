La trompada en la cabeza que recibió Miguel Merentiel en el partido de Boca Juniors: mirá el video

Boca Juniors se quedó con tres puntos claves en su visita a Barracas Central , en el partido pendiente por la fecha 12 que fue postergada por la muerte de Miguel Ángel Russo, y que fue muy picante desde un principio, al punto que el uruguayo Miguel Merentiel recibió una piña en la cabeza.

El partido fue muy intenso porque ambos equipos necesitaban la victoria, que finalmente se llevó Boca y que l o devolvió a la zona de clasificación de la Copa Libertadores, superando a River Plate.

En apenas dos minutos de partido llegó la primera polémica del encuentro que lo tuvo como protagonista al delantero uruguayo.

La trompada a Miguel Merentiel

En el inicio del encuentro, Leandro Paredes recibe una patada por parte del futbolista Javier Ruiz que el árbitro Nicolás Lamolina no sancionó. Ante el reclamo del argentino, aparece en escena el defensor Rafael Barrios que lo manda a callar y, instantes después, aparece Merentiel.

Miguel fue a chocar sutilmente a Barrios que le estaba reclamando a Paredes y en ese mismo instante golpeó sin la pelota al delantero uruguayo, pero Lamonina solo amonestó al defensor y el VAR no intervino en la acción. Tanto los jugadores de Boca como todo el banco de suplentes reclamaron la roja.

Merentiel Miguel Merentiel festejando su gol ante Barracas

Se trató de una agresión, un golpe por la espalda y abajo de la oreja a La Bestia al pasar, impacto que lo dejó postrado en el césped durante unos minutos. Los jugadores de ambos equipos rodearon al juez principal, quien nunca recibió el llamado del VAR ni tuvo intenciones de revisar la acción.

En esa misma jugada, también fueron sancionados con la tarjeta amarilla Paredes (quién llegó a la quinta y no jugará antes Estudiantes) e Iván Tapia, quien minutos después fue expulsado por doble amonestación.

Boca Juniors y un triunfo clave

Boca derrotó 3-1 a Barracas con goles de Milton Giménez en dos oportunidades y de Merentiel, quién llegó a 46 goles con la camiseta xeneize y alcanzó a Severino Varela como el segundo uruguayo más goleador en dicho club, debajo del primer lugar que ocupa Sergio "Manteca" Martínez con 87.

Boca se posiciona en la segunda posición de la tabla anual y en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores, por detrás de Rosario Central, que ya se confirmó su presencia en la próxima edición del torneo internacional.