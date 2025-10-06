"Yo salí campeón de América": el cruce de Fernando Muslera con un rival que le dijo "sos millonario" en Estudiantes vs Barracas Central; mirá el video

El arquero uruguayo de Estudiantes de La Plata, Fernando Muslera, tuvo un cruce con el jugador Dardo Miloc, de Barracas Central tras el partido de este domingo que terminó con empate 1-1.
En el diálogo, que fue captado por las cámaras de TV y que se viralizó, se escucha la conversación entre ambos jugadores cuando habían ido a reclamarle al juez.
El cruce de Fernando Muslera con Dardo Miloc
El cruce de Fernando Muslera con Dardo Miloc
“¿En serio vas a hablarle?”, le preguntó Muslera a Miloc, quien agregó: “Me amonestó bien”.
“Sí, obvio. Hizo todo bien para ustedes, boludo, dale”, agregó el golero.
A lo que Miloc le preguntó: “¿Y vos qué hiciste bien? Autocrítica”.
Muslera le respondió: “Yo salí campeón de América”, en referencia al título que ganó con la selección uruguaya en la Copa América Argentina 2011.
0026741389.webp
La última vez que Uruguay ganó la Copa América fue en 2011 en Argentina
El diálogo, ya en buenos términos, siguió y Miloc le dijo que eso fue “antes” y le preguntó a Muslera que había hecho “hoy” en el partido. “Eso fue antes, lo que importa es hoy”, le dijo.
A lo que Muslera lo abrazó y le dijo: “Empatamos”.
Estudiantes' Uruguayan goalkeeper #16 Fernando Muslera gestures during the Copa Libertadores quarterfinal second leg football match between Argentina's Estudiantes de La Plata and Brazil's Flamengo at the Jorge Luis Hirschi Stadium in La Plata, Buenos Air
Fernando Muslera en la revancha ante Flamengo
Foto: AFP
Luego, Miloc señaló: “Sos millonario, hiciste terrible carrera”, y no se escuchó cómo finalizó la charla.
En un duelo de encumbrados, Estudiantes y Barracas Central igualaron 1-1, con los tantos de Guido Carrillo (33’) para el equipo de La Plata, y del uruguayo Jhonatan Candia (49’) para el Guapo, para una igualdad que deja a ambos en la parte alta del Grupo A.