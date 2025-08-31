Fernando Muslera ha venido teniendo muy buenas actuaciones en Estudiantes de La Plata del fútbol argentino desde su arribo, luego de decirle que no a Peñarol. El exarquero de la selección uruguaya fue figura en varios compromisos, incluso, internacionales, pero esta vez, se convirtió un gol en contra.
La muy mala liga de Fernando Muslera que se convirtió un gol en contra en la derrota de Estudiantes en Argentina
Ni bien comenzó el partido, el arquero uruguayo marcó en su propio arco