ARGENTINA

La muy mala liga de Fernando Muslera que se convirtió un gol en contra en la derrota de Estudiantes en Argentina

31 de agosto 2025 - 16:33hs

Fernando Muslera ha venido teniendo muy buenas actuaciones en Estudiantes de La Plata del fútbol argentino desde su arribo, luego de decirle que no a Peñarol. El exarquero de la selección uruguaya fue figura en varios compromisos, incluso, internacionales, pero esta vez, se convirtió un gol en contra.

No obstante, este sábado no tuvo la suerte necesaria como para salvar goles en la derrota de visitantes 2-0 contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

El gol en contra de Muslera

Cuando tan solo iban 5 minutos del partido que se disputó este sábado en el Estadio Madre de Ciudades de la norteña ciudad argentina, llegó un desborde por derecha de los locales.

Cufré mandó el centro, González Pírez la desvió, con tanta mala suerte que dio en la mano de Fernando Muslera y este se convirtió el gol en contra para el 1-0 parcial de los rivales.

Estudiantes no pudo levantarse en dicho encuentro, jugó lejos de lo que puede, y en pocos minutos más, a los 10, Matías Perelló convirtió el definitivo 2-0 para el triunfo de Central Córdoba.

Fernando Muslera Estudiantes de La Plata Argentina Peñarol Central Córdoba

