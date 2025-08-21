Fernando Muslera sigue en carrera en la Copa Libertadores y comenzó una racha invicto; Estudiantes sufrió pero pasó a cuartos para jugar ante Flamengo

Estudiantes de La Plata, con el golero uruguayo Fernando Muslera , sufrió, pero eliminó al Cerro Porteño paraguayo este miércoles y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2025, manteniendo con vida su sueño de ganar por quinta vez el torneo continental.

El Pincha igualó 0-0 este miércoles en un partido discreto con Cerro Porteño jugado en su estadio, el Jorge Luis Hirshi, en La Plata, a unos 55 km de Buenos Aires, y avanzó a cuartos gracias al triunfo 1-0 logrado en la ida, hace una semana, en Asunción.

El gol de penal de Santiago Ascacíbar en los descuentos (90+8) en el estadio La Nueva Olla, el miércoles pasado, marcó la diferencia en una serie entre dos equipos parejos.

Cerro Porteño "tuvo la convicción de ir a buscarlo (el triunfo), tuvo la personalidad, pero lamentablemente nos tenemos que ir eliminados", dijo el entrenador del Ciclón guaraní, Diego Martínez, en la rueda de prensa postpartido.

Pese a la eliminación "hicimos una gran copa", agregó el DT argentino.

Fernando Muslera se destacó

En esta llave se destacó también el veterano golero uruguayo Fernando Muslera, de 39 años y ex Galatasaray de Estambul, que mantuvo su valla en cero en los dos partidos y fue clave en la clasificación del equipo platense.

El arquero que se estrenó en esta instancia de la Copa Libertadores suma 180 minutos sin goles recibidos por el torneo.

En Estudiantes también jugó Thiago Palacios, uno de los convocados por Marcelo Bielsa a la selección uruguaya, mientras que el volante ex Nacional Gabriel Neves no estuvo.

"La verdad que Cerro Porteño no nos pateó al arco hoy y, si bien sabemos que no jugamos bien, conseguimos el objetivo", reconoció el defensa local Leandro González Pírez tras el final del encuentro.

"Sabemos la historia que tiene Estudiantes en la Copa Libertadores y teníamos que clsificar" a cuartos de final, agregó el defensa central de 33 años, ex River Plate argentino e Inter Miami, entre otros.

Estudiantes de La Plata, cuatro veces campeón de la Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009) se medirá en cuartos de final con Flamengo, que le ganó la llave a Inter de Porto Alegre.

