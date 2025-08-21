Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Fernando Muslera sigue en carrera en la Copa Libertadores y comenzó una racha invicto; Estudiantes sufrió pero pasó a cuartos para jugar ante Flamengo

En la llave se destacó el veterano golero uruguayo Fernando Muslera, de 39 años y ex Galatasaray de Estambul

21 de agosto 2025 - 8:39hs
Fernando Muslera en Estudiantes de La Plata

Fernando Muslera en Estudiantes de La Plata

Foto: AFP

Estudiantes de La Plata, con el golero uruguayo Fernando Muslera, sufrió, pero eliminó al Cerro Porteño paraguayo este miércoles y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2025, manteniendo con vida su sueño de ganar por quinta vez el torneo continental.

El Pincha igualó 0-0 este miércoles en un partido discreto con Cerro Porteño jugado en su estadio, el Jorge Luis Hirshi, en La Plata, a unos 55 km de Buenos Aires, y avanzó a cuartos gracias al triunfo 1-0 logrado en la ida, hace una semana, en Asunción.

El gol de penal de Santiago Ascacíbar en los descuentos (90+8) en el estadio La Nueva Olla, el miércoles pasado, marcó la diferencia en una serie entre dos equipos parejos.

Estudiantes' Uruguayan goalkeeper #16 Fernando Muslera reacts during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Estudiantes de La Plata and Paraguay's Cerro Porteño at the Jorge Luis Hirschi Stadium in La Plata, Buenos
Fernando Muslera en Estudiantes de La Plata

Fernando Muslera en Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño "tuvo la convicción de ir a buscarlo (el triunfo), tuvo la personalidad, pero lamentablemente nos tenemos que ir eliminados", dijo el entrenador del Ciclón guaraní, Diego Martínez, en la rueda de prensa postpartido.

Fernando Muslera en su estreno en la Copa Libertadores 2025
COPA LIBERTADORES

La espectacular atajada de Fernando Muslera, la figura en el agónico triunfo de Estudiantes de La Plata ante Cerro Porteño por Copa Libertadores; Flamengo le ganó a Inter

el gol de giorgian de arrascaeta a sergio rochet que encamino la clasificacion de flamengo ante inter de porto alegre en la copa libertadores; mira el video
COPA LIBERTADORES

El gol de Giorgian De Arrascaeta a Sergio Rochet que encaminó la clasificación de Flamengo ante Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores; mirá el video

Pese a la eliminación "hicimos una gran copa", agregó el DT argentino.

Fernando Muslera se destacó

En esta llave se destacó también el veterano golero uruguayo Fernando Muslera, de 39 años y ex Galatasaray de Estambul, que mantuvo su valla en cero en los dos partidos y fue clave en la clasificación del equipo platense.

El arquero que se estrenó en esta instancia de la Copa Libertadores suma 180 minutos sin goles recibidos por el torneo.

En Estudiantes también jugó Thiago Palacios, uno de los convocados por Marcelo Bielsa a la selección uruguaya, mientras que el volante ex Nacional Gabriel Neves no estuvo.

"La verdad que Cerro Porteño no nos pateó al arco hoy y, si bien sabemos que no jugamos bien, conseguimos el objetivo", reconoció el defensa local Leandro González Pírez tras el final del encuentro.

"Sabemos la historia que tiene Estudiantes en la Copa Libertadores y teníamos que clsificar" a cuartos de final, agregó el defensa central de 33 años, ex River Plate argentino e Inter Miami, entre otros.

Estudiantes de La Plata, cuatro veces campeón de la Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009) se medirá en cuartos de final con Flamengo, que le ganó la llave a Inter de Porto Alegre.

Con base en AFP

Temas:

Fernando Muslera Copa Libertadores Estudiantes de La Plata

Seguí leyendo

Las más leídas

Oscar Ruggeri
COPA LIBERTADORES

La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La grave acusación de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra el árbitro Wilmar Roldán tras la clasificación de Racing en Copa Libertadores

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Conmebol publicó el audio y el video del VAR del penal que Wilmar Roldán pitó a Racing contra Peñarol por Copa Libertadores

Óscar Tabárez
FÚTBOL

La inesperada visita que recibió el Maestro Óscar Tabárez que le sacó varias sonrisas

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos