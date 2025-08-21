El gol de Giorgian De Arrascaeta a Sergio Rochet que encaminó la clasificación de Flamengo ante Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores; mirá el video

Gol de Giorgian De Arrascaeta para Flamengo ante Inter de Sergio Rochet

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta lideró este miércoles la clasificación del Flamengo a los cuartos de final de la Copa Libertadores , al abrir camino a un triunfo 2-0 en el partido de vuelta de octavos contra el Internacional de Porto Alegre.

El 10 del Mengão anotó en el minuto 27 en el estadio Beira-Rio, en Porto Alegre, y Pedro redondeó la cuenta en el 88.

El resultado certificó el pase del equipo entrenado por Filipe Luís tras la victoria 1-0 del choque de ida, la semana pasada, en el Maracaná.

"Hicimos un grandísimo partido", celebró el director técnico del Fla, que destacó el buen rendimiento de un "plantel que se está reinventando, porque hay muchas piezas nuevas que están llegando", refiriéndose a fichajes como el español Saúl Ñíguez y Samuel Lino.

Ganador de la Libertadores en 1981, 2019 y 2022, el Flamengo enfrentará en cuartos al tetracampeón Estudiantes de La Plata, que más temprano eliminó al paraguayo Cerro Porteño con un empate 0-0 como local, tras vencer 1-0 en Asunción.

Dominio entre papelitos

El partido comenzó con 21 minutos de retraso por el masivo lanzamiento de papelitos a la cancha por parte de la torcida local. Parecía que hubiese caído una nevada.

Obreros con rastrillos y soplahojas trabajaban para retirar la alfombra de papel del gramado, mientras un enjambre de jugadores rodeaba al árbitro uruguayo Esteban Ostojich a la espera del pitazo inicial.

Cuando por fin se puso en marcha el compromiso, el Inter intentó asumir la iniciativa, pero el Flamengo tomó el control con rapidez.

Con la pelota en poder del Fla, de Arrascaeta tarde o temprano iba a aparecer.

Un pase del uruguayo generó la primera gran jugada de la noche, en el minuto 24, pero su paisano Guillermo Varela pateó desviado.

Y, poco después, llegó el gol.

Samuel Lino disparó cruzado y el golero colorado, Sergio Rochet, dio rebote. El ecuatoriano Gonzalo Plata cedió de cabeza para el 10, que remató a placer y puso al frente al Flamengo.

Fue el segundo tanto del estelar volante ofensivo uruguayo en la actual Libertadores y ya van 15 en la temporada, acompañados por 11 asistencias.

Solo hubo una tímida reacción del Internacional, sobre la media hora de juego, con un tiro de Braian Aguirre que controló con facilidad el guardameta visitante, Agustín Rossi.

Más allá del despliegue ofensivo de los suyos, Filipe Luís aplaudió el "sacrificio" para "neutralizar" al Inter.

De tres, tres

Con el Inter obligado a despertar y Alan Patrick perdido entre papelillos, su técnico, Roger Machado, empezó a mover piezas con la entrada del atacante Rafael Santos Borré. Poco cambió en el partido.

Saúl estuvo muy cerca de volver a anotar para el Flamengo en el 50, con un testarazo tras una falta cobrada por De Arrascaeta. Salvó Rochet.

Siguió incluyendo novedades Machado, con Johan Carbonero, Vitinho y, sobre el final, Enner Valencia, sin poner en riesgo la clasificación del Fla.

Una extraordinaria ocasión del Inter para reengancharse salió de un centro de Aguirre, en el 81, pero Borré mandó la bola al palo.

Paradójicamente fueron dos suplentes de Filipe Luís los que sí sentenciaron: cruce de Luiz Araújo y remate certero de Pedro.

Era el reflejo de la impotencia del Inter, que encadena tres derrotas en fila ante el Flamengo en siete días, pues el domingo, en el Brasileirao, también se midieron estos dos equipos con triunfo carioca de 3-1.

"Hay que unir fuerzas y entender la frustración de los torcedores que llenaron el estadio (...). No estuvimos a la altura", lamentó Machado.

Alineaciones:

Internacional: Sergio Rochet - Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Alexandro Bernabei - Alan Rodríguez (Johan Carbonero, 60), Thiago Maia - Bruno Tabata (Rafael Borré, 46), Alan Patrick, Wesley (Vitinho, 60) - Ricardo Mathias (Enner Valencia, 83). DT: Roger Machado.

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas, 90) - Jorginho, Saúl Ñíguez - Gonzalo Plata (Wallace Yan, 90), Giorgian de Arrascaeta (Luiz Araújo, 83), Samuel Lino (Everton, 90) - Bruno Henrique (Pedro, 75). DT: Filipe Luís.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU).

