El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

En Brasil destacan "el hecho histórico", por el que Giorgian De Arrascaeta se distinguió con Flamengo y superó largamente a Pelé

El volante uruguayo continúa teniendo una temporada memorable con su club

18 de agosto 2025 - 13:01hs
Giorgian de Arrascaeta de Flamengo, será titular ante Peñarol

Giorgian de Arrascaeta de Flamengo, será titular ante Peñarol

Foto: Pablo Porciúncula / AFP

El media punta uruguayo Giorgian De Arrascaeta no deja de asombrar con una temporada excepcional con su club, Flamengo de Rio de Janeiro y este lunes fue destacado por la prensa brasileña por un "hecho histórico". Es que más allá de los goles para los rubronegros, se transformó en el máximo asistidor de la historia del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

El equipo carioca derrotó este domingo como visitante a Internacional de Porto Alegre, en el que atajó el compañero del uruguayo en la selección nacional, Sergio Rochet.

Los números de De Arrascaeta

El partido jugado en Porto Alegre, resultó importante para Giorgian De Arrascaeta.

El número 10 de Flamengo igualó al exjugador Marcelinho Carioca con la mayor cantidad de asistencias en la historia del Campeonato Brasileiro, con 77.

De Arrascaeta fue responsable de dos de los tres goles del partido justamente con sus pases de gol.

"Otro hito significativo se alcanzó en el partido contra Inter, al sumar 100 asistencias con Flamengo desde su llegada al club en enero de 2019", subraya la revista Placar.

El uruguayo es también "el séptimo extranjero con más goles oficiales en la historia del fútbol brasileño, con 136 goles, 34 menos que el líder serbio Petkovic".

Esta es la lista de los principales asistidores en la historia del Brasileirao:

77 Arrascaeta (239 partidos)
77 Marcelinho Carioca (281)
73 Edmundo (316)
69 Éverton Ribeiro (377)
68 Dudu (299)
66 Gustavo Scarpa (287)
63 Pelé (174)
62 Zico (249)
60 Diego Souza (472)
59 Petkovic (271)
58 Muller (234)
58 Paulo Henrique Ganso (329)

