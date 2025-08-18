El emocionante momento de un hincha de Nacional en tratamiento oncológico al que le llegó una bandera firmada por los jugadores; mirá el video

El emocionante momento de un hincha de Nacional al que le llegó una bandera firmada por los jugadores

Un hincha de Nacional que se encuentra en tratamiento oncológico en Rocha tuvo un emocionante momento al recibir una bandera tricolor firmada por los futbolistas del plantel principal.

Mientras se encontraba en una sesión de diálisis en la mutualista Comero, el paciente fue sorprendido por el cónsul albo en dicha ciudad, Rober Andrés Viera, quien le hizo entrega de la bandera.

“Hoy tuvimos un gesto muy especial en Rocha”, destacaron desde el Consulado de Nacional en ese departamento. “Esta bandera fue donada con mucho cariño a un paciente oncológico que se encuentra en tratamiento de diálisis allí”.

"Un pequeño gran gesto de solidaridad y apoyo que refleja el espíritu de nuestra comunidad tricolor. ¡Gracias al personal de Comero por esta oportunidad! ¡Arriba Nacional y arriba los bolsos de Rocha!", señalaron.