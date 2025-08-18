El insólito gol que erró Edinson Cavani para Boca Juniors, la bronca que mostró al salir, y por qué desde Italia piden su regreso a Napoli; mirá los videos

El delantero uruguayo Edinson Cavani sigue viviendo momentos complicados en Boca Juniors, pese a que su equipo volvió a ganar este domingo, luego de 12 partidos sin poder hacerlo, derrotando 3-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza por el Torneo Clausura argentino. Mientras tanto, desde Italia, un político pide su regreso a Napoli.

El capitán de los xeneizes, erró un gol increíble en el principio del partido y las redes sociales explotaron. En X (ex Twitter) fue tendencia mundial porque varios hinchas ya no lo quieren más y los comentarios fueron muy subidos de tono.

Es que el uruguayo hace tiempo que no convierte un gol, y por ejemplo, el pasado 8 de agosto, marró otro de forma insólita debajo del arco.

Edinson Cavani sigue de muy mala racha en Boca Juniors.

El uruguayo fue reemplazado por Milton Giménez a los 64 minutos, y no ocultó su malestar.

"¡¿Qué pasa?!", le dijo tras salir y cuando pasaba por delante suyo, al ayudante técnico de Miguel Russo, Claudio Ubeda.

Mientras tanto, este lunes desde Italia, llegaron noticias bastante insólitas.

El alcalde de Bacoli, una de las comunas de Nápoles, Josi Gerardo Della Ragione, sorprendió en su Instagram pidiendo el regreso de Cavani a Napoli.

¿La razón? La lesión que sufrió el delantero principal del equipo napolitano, Romelu Lukaku, quien estará varios meses fuera de las canchas por una rotura en el recto femoral del muslo izquierdo, y que el uruguayo lo reemplace.

Distintos medios italianos levantaron esta noticia, aunque se trata de algo totalmente imposible.