Mientras espera su debut con Las Palmas, Jeremía Recoba se mostró en redes sociales con una particular camiseta; mirá el video

El delantero uruguayo Jeremía Recoba se sigue preparando con su nuevo equipo, Unión Deportiva Las Palmas de la Segunda división de España para poder debutar en cualquier momento. El exfutbolista de Nacional espera en cualquier momento su oportunidad para poder jugar.
