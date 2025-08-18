Dólar
ESPAÑA

Mientras espera su debut con Las Palmas, Jeremía Recoba se mostró en redes sociales con una particular camiseta; mirá el video

18 de agosto 2025 - 15:02hs

El delantero uruguayo Jeremía Recoba se sigue preparando con su nuevo equipo, Unión Deportiva Las Palmas de la Segunda división de España para poder debutar en cualquier momento. El exfutbolista de Nacional espera en cualquier momento su oportunidad para poder jugar.

Este sábado, su equipo igualó como local 1-1 ante el recientemente ascendido FC Andorra y Recoba estuvo en el banco de suplentes.

Sin embargo, no fue tenido en cuenta en el partido.

Jeremía Recoba espera su oportunidad

Jeremía Recoba, en tanto, aguarda su chance de poder debutar con la camiseta amarilla de su club.

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

El mensaje de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, luego del sorteo de la Copa Libertadores
PEÑAROL

La razón por la que no viajó Ignacio Ruglio a Argentina con Peñarol para el partido ante Racing por Copa Libertadores, y la delegación la preside Eduardo Zaidensztat

En la próxima fecha enfrentarán a Córdoba de visita el lunes 25 de agosto.

Mientras tanto, su mamá, Lorena Perrone, continúa con él en España en estos primeros días de adaptación.

Ella subió un video en el que Jeremía aparece con una camiseta de entrenamiento de la selección uruguaya.

