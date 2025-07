La emoción del Chino Recoba que fue a despedir a su hijo Jeremía Recoba al aeropuerto: lo que le dijo y por qué siente orgullo

Este lunes, habló en una conferencia de prensa improvisada en el aeropuerto de Carrasco tras su partida a España.

"A mí me tocó otras épocas, otras situaciones cuando viajé a jugar en el exterior. Hoy las distancias se sienten menos, entonces vamos a tratar de estar cerca. Se merece todo lo que le está pasando y es una continuación de su carrera que es toda suya. Es algo merecido", dijo Álvaro Recoba sobre Jeremía.

El Chino informó que junto a Jeremía se fue su mamá Lorena Perrone para ayudarlo en todo lo que sea para instalarse "así que estoy contento, muy feliz".

-lcm7429-jpg..webp Álvaro y Jeremía Recoba, entrenador y jugador de Nacional Foto: Leonardo Carreño.

"El mensaje que me ha quedado es la despedida de Jere con los compañeros. Eso es lo que me llena de orgullo. Como padre y como entrenador en su momento, pero como padre, que sea un niño o un joven muy querido por sus compañeros, es lo que te deja. Porque al final de cuentas, todos fuimos jugadores, todos pateamos una pelota. Y cuando una persona se va y se va de la manera que se fue él, sentir el cariño de los compañeros, de la gente, del club, no tiene precio, y eso que recién está arrancando. Entonces es buenísimo eso. Yo como le dije, es todo alegría, es todo disfrutar, crecer. Él tuvo un crecimiento muy importante en los últimos años", dijo el Chino Recoba.

Asimismo, habló de que muchas veces los futbolistas, aunque no se quieren ir, como es el caso de Jeremía, lo deben hacer porque el pobre mercado uruguayo los obliga.

"Por desgracia el fútbol uruguayo te lleva a eso, a vender, a tener que irte, por más ya que él capaz que no se quería ir. Pero bueno, pasó lo mismo con alguno más. Es la realidad de nuestro fútbol. Ojalá que le vaya bien. Somos privilegiados los que pateamos una pelota, de que te paguen por hacer algo que ibas a hacer igual. Yo lo he dicho siempre", explicó.

Y añadió: "Y él es un afortunado de tener salud, de poder patear una pelota y que todavía el hobby que era jugar al fútbol sea su trabajo y su posibilidad de salir adelante. Así que yo (estoy) feliz por él, esperando obvio que el camino este que empieza siga, que siga creciendo. Que el camino este que empieza siga, que siga creciendo. Él creció mucho en el último tiempo. Entonces me pone muy feliz".