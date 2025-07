Nacional, con la firma de Navascués, y Peñarol, presentan este martes su apelación con la intención de reducir las sanciones aplicadas por la Comisión Disciplinaria por el clásico del Torneo Intermedio

De esta manera, los aurinegros deberán jugar el clásico de la segunda fecha del Torneo Clausura ante Nacional, a puertas cerradas.

El mismo ya fue fijado este lunes por la Mesa Ejecutiva de la Primera división de la AUF para el sábado 9 de agosto a la hora 15.

El plazo para que ambos clubes apelen las penas, vence este martes y los dos se presentarán en dicha jornada, según informaron fuentes de estas instituciones a Referí.

Bengala que tiraron en el clásico Captura de video

Nacional buscará ante el Tribunal de Apelaciones lograr acreditar lo que no pudo ante la Comisión Disciplinaria.

La defensa de los tricolores entendió que el lanzamiento de la bengala, que fue el hecho más grave y el que ameritó la quita de puntos, fue un hecho individual y no colectivo. No lo entendió así la comisión.

También pidió asimilar la situación a lo ocurrido en el partido de Peñarol y Cerro por el Torneo Apertura, el cual tuvo que ser suspendido por el juez en el segundo tiempo cuando los hinchas de los de la Villa vandalizaron el Estadio Campeón del Siglo y tiraron todo tipo de proyectiles contra hinchas aurinegros.

En ese caso, el Código Disciplinario dispuso la quita de un punto para Cerro, además de perder los tres puntos que estaban en disputa (en el partido en el que ganaban los mirasoles 3-1). Pero la final del Torneo Intermedio entre Nacional y Peñarol no se suspendió.

Nacional enfatizó que el hecho no fue colectivo y que en caso de que la comisión así lo entendiera, que la quita de puntos debía de ser de un solo punto y que, además, se debían sancionar a las dos instituciones de la misma forma. Así se puede ver en los fundamentos del fallo de la Comisión al que tuvo acceso Referí.

Según informó una fuente del club este lunes a Referí, en la apelación no solo se pedirá que no haya quita de tres puntos, sino que en caso de haberla, no deberían ser restados del próximo Torneo Clausura.

El escrito que presentará este martes Nacional lleva las firmas de Enrique Campos y de Hernán Navascués.

20250309 El estado del césped del Estadio Campeón del Siglo mejoró mucho El estado del césped del Estadio Campeón del Siglo mejoró mucho

Por su parte, Peñarol irá por un camino similar en la apelación, aunque, obviamente, en su caso no entra la quita de puntos.

Una fuente del club informó a Referí que la apelación será presentada este martes, el último días para hacerlo.

Peñarol entiende que no le deberían haber suspendido por dos fechas sin público y la estrategia a presentar fue estudiada durante el fin de semana por los delegados del club.

"Queremos jugar el clásico con público", dijo la fuente consultada, "por lo que haremos lo imposible porque así sea", agregó.

La composición del Tribunal de Apelaciones

El Tribunal de Apelaciones la integran Fernando Aguirre, Álvaro Da Silva y Alejandro Sobrera.

Este último dijo la semana pasada en Sport 890: "Actualmente somos tres integrantes,. Estoy hace cinco años. Antes éramos seis porque estaban Hugo Lens, Carlos Mata y Rodolfo Ponce De León, quienes renunciaron. Desde que renunciaron quedamos tres. La última renuncia fue la de Ponce De León y Mata, a fines del año pasado. Deberíamos ser siete y para darle funcionamiento al tribunal hacemos un sorteo para integrarlo con integrantes de otro tribunal que tenga formación jurídica. Ahí analizamos el expediente y damos nuestra sanción".

Pero estos nuevos componentes, según pudo saber Referí, pueden ser recusados por cualquiera de los dos clubes, lo que llevaría aún más tiempo de resolución del tema.

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio manifestó en varias oportunidades que los miembros del Tribunal de Apelaciones son hinchas de Nacional y que defienden los intereses del club.

Sin embargo, la última vez que Nacional fue a Apelaciones, para intentar reducir el fallo del clásico del Torneo Clausura 2024 (dos partidos a puertas cerradas), no se le dio lugar.

Nacional sí obtuvo un fallo favorable tras los incidentes del clásico del Torneo Clausura 2023, donde logró reducir el castigo de la Comisión Disciplinaria, y otro por un reclamo de puntos ante Cerro Largo. En este caso, Cerro Largo acudió ante el TAS y el mismo sostuvo el fallo emitido por la Comisión de Apelaciones.

A su vez, pese a que se había informado que el Tribunal de Apelaciones tiene 10 días para fallar, en Nacional dijeron este lunes a Referí que el mismo, "no tiene plazo previsto en el código ni en el reglamento para expedirse".