Fondos previsionales y sostenibilidad: del discurso a la acción

En un mundo donde la sostenibilidad se convirtió en un tema central, el verdadero desafío no radica solo en declararla, sino en integrarlas de manera efectiva en la toma de decisiones y en el establecimiento de estándares y compromisos públicos que sean verificables. En Uruguay, este desafío es especialmente relevante para aquellos de nosotros que gestionamos el ahorro previsional de decenas de miles de personas, con un enfoque a largo plazo y un mandato fiduciario que trasciende los retornos inmediatos.

Desde AFAP SURA , consideramos que los fondos previsionales deben ser agentes proactivos en el desarrollo sostenible del país. Esta perspectiva no se limita a una visión ambiental, aunque la incluye; es también una estrategia para proteger el valor de las inversiones, mitigar riesgos sistémicos y contribuir a la calidad de vida de las futuras generaciones. Nuestra convicción se ha traducido en acciones concretas y medibles.

Durante los últimos tres años, publicamos nuestros Informes de Sostenibilidad y Finanzas Sostenibles, enriqueciendo su contenido con mayor profundidad técnica y metodológica. Evaluamos nuestras prácticas con base en los estándares internacionales de los Principles for Responsible Investment (PRI) y participamos activamente en sus procesos de calificación y revisión. Hoy, podemos afirmar que la compañía se destaca en la divulgación y análisis de sostenibilidad dentro del sistema.

Esta convicción se materializa en resultados. A abril de 2025, el 65% de nuestra cartera de inversiones se alinea con las Áreas Programáticas Nacionales (AP) definidas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y el 54,5% está en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Este nivel de alineación es resultado de una metodología rigurosa y de una estrategia sostenida.

Recientemente, publicamos el “Informe de contribución e impacto de las inversiones”, elaborado por la Consultoría en Sostenibilidad & Cambio Climático, que analizó los $180.602 millones invertidos por AFAP SURA (unos US$ 4.470 millones). Este estudio demuestra cómo nuestras inversiones impactan en sectores clave para el desarrollo del país, generando valor no solo financiero, sino también social y ambiental.

Sabemos que este camino no es sencillo. Una de las tensiones más notables es la relación entre los incentivos de corto plazo y los riesgos de largo plazo. Uruguay no está aislado del contexto global, y es comprensible que no siempre se perciba el impacto de las tendencias a largo plazo—como el cambio climático—en las decisiones de inversión. Sin embargo, el análisis experto es crucial para integrar estas consideraciones en nuestras estrategias.

La sostenibilidad no debe ser vista como un tema exclusivo del medio ambiente, sino como un enfoque integral que abarca inclusión, gobernanza, infraestructura, salud, educación y resiliencia. Es un momento propicio para reflexionar sobre nuestra capacidad de acción colectiva como país y sector financiero.

En definitiva, el objetivo es pasar del discurso a la acción. En AFAP SURA, este camino ya lo comenzamos y queremos invitar a otras instituciones a unirse a nosotros. Juntos, podemos construir puentes y unir esfuerzos para avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie a toda la sociedad.