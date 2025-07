La estrategia de Peñarol para atacar el fallo que le impuso la Comisión Disciplinaria: apelación y análisis de posibles recusaciones

PEÑAROL Camilo Mayada, del "me hubiera gustado ser más importante" en Peñarol al "si me quedo en Uruguay voy a jugar en Danubio"

"Es un exceso tener dos partidos a puertas cerradas y poder jugar el clásico con nuestra gente. Estamos analizando y viendo los pasos que vamos a dar porque vamos a apelar este fallo", agregó anoche en diálogo con Telemundo, poco después de que el fallo fuera notificado a ambas instituciones.

El vicepresidente de Peñarol, Eduardo Zaidensztat, se expresó de la misma forma este jueves en horas de la mañana.

En diálogo con La Mañana del Fútbol que se emite por El Espectador Deportes, el 2 de Peñarol afirmó al cuestionar el fallo. "Estamos en una posición en la que vamos a apelar porque este fallo fue, entre comillas, por equidad. Es una desmotivación flagrante lo que están haciendo. Eso de que no miran el calendario... Yo ya no pongo el pastito el 6 de enero".

El artículo 42.2 del Código Disciplinario dice en materia de apelación: "Si la Comisión Disciplinaria combina sanciones de diferente naturaleza, el recurso es admisible si al menos una de ellas excede de los límites mencionados en el apartado 1. Es competencia del Tribunal de Alzada examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso".

El 42.1 dice cuáles son los fallos que no son apelables y menciona taxativamente a:

"a) una advertencia,

b) una reprensión, amonestación o apercibimiento,

c) una suspensión de hasta tres partidos,

d) una suspensión por tiempo determinado de hasta tres meses,

e) multa por cuantía inferior U.R. 151 si se hubiera impuesto a un Club,

f) multa por cuantía inferior a U.R. 40 en los demás casos,

g) prohibición de jugar en un campo de juego determinado, hasta por 3 fechas.

h) deducción de hasta 1 punto".

No se mencionan a los partidos a puertas cerradas.

Además, el integrante de la Comisión Disciplinaria Fernando Ciarlo, expresó que los fallos son apelables cuando manifestó: "Lo que más está en la gente, sobre lo principal, es en la quita de puntos. Todos los fallos son opinables, nosotros no tenemos la verdad revelada y por eso cada club tiene su defensa y puede hacerla valer tanto en las audiencias como si después, eventualmente, quieren apelar".

Los tres delegados de Peñarol, Trostchansky, Gustavo Guerra y Augusto Formento, se reunirán este jueves a la hora 17.30 con integrantes del consejo directivo para delinear la estrategia a seguir.

"Ya está el visto bueno para apelar", comentaron a Referí.

Peñarol tiene tres días hábiles para apelar

"El recurso deberá interponerse en un plazo improrrogable de tres días hábiles desde el siguiente al que se efectuó la notificación de la decisión", dice el artículo 45.3 del Código Disciplinario.

Es decir que Peñarol tiene tiempo hasta el jueves para interponer el recurso. El día posterior al de la notificación será el lunes porque este viernes es feriado.

"Junto con el escrito de recurso deberá acompañarse recibo o resguardo del abono de la cuota de apelación ante Tesorería de A.U.F., que asciende a UR 50. La no presentación del resguardo en plazo conllevará a la inadmisibilidad absoluta del recurso y la firmeza de la decisión recurrida", dice el 45.4.

La composición del Tribunal de Apelaciones que cuestiona Peñarol

La Comisión de Apelaciones la integran Fernando Aguirre, Álvaro Da Silva y Alejandro Sobrera.

Este último habló este lunes con 100% Deporte que se emite por Sport 890 y dijo: "Actualmente somos tres integrantes,. Estoy hace cinco años. Antes éramos seis porque estaban Hugo Lens, Carlos Mata y Rodolfo Ponce De León, quienes renunciaron. Desde que renunciaron quedamos tres. La última renuncia fue la de Ponce De León y Mata, a fines del año pasado. Deberíamos ser siete y para darle funcionamiento al tribunal hacemos un sorteo para integrarlo con integrantes de otro tribunal que tenga formación jurídica. Ahí analizamos el expediente y damos nuestra sanción".

Una de las cosas que empezará a analizar Peñarol esta tarde, según se informó a Referí, es si plantea una recusación de algunos de los miembros del tribunal de alzada.

"La recusación es un derecho que yo como hombre de derecho entiendo que lo tiene cualquier persona cuando hay cuestiones que afecten la imparcialidad. Es normal entender el concepto. Cuando se dice que soy socio y palquista y que recibo llamadas de amigos para que los lleve al palco, no lo soy, no correspondería aclararlo. Pero se dicen cosas que no son. No me parece que esté mal plantear la recusación, lo hemos pasado y se han resuelto en el Tribunal. Hay que entender que si se generan desconfianza en los órganos jurisdiccionales es el límite, la democracia lo que hace es confiar en los órganos jurisdiccionales", explicó Sobrera.

Eso puede demandar más tiempo para que Apelaciones analice el caso y dé su veredicto donde Peñarol buscará una reducción de la pena y lograr jugar el clásico con público.

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio manifestó en varias oportunidades que los miembros del Tribunal de Apelaciones son hinchas de Nacional y que defienden los intereses del club.

Sin embargo, la última vez que Nacional fue a Apelaciones, para intentar reducir el fallo del clásico del Torneo Clausura 2024 (dos partidos a puertas cerradas), no se le dio lugar.

Nacional sí obtuvo un fallo favorable tras los incidentes del clásico del Torneo Clausura 2023, donde logró reducir el castigo de la Comisión Disciplinaria, y otro por un reclamo de puntos ante Cerro Largo. En este caso, Cerro Largo acudió ante el TAS y el mismo sostuvo el fallo emitido por la Comisión de Apelaciones.

Apelaciones tiene 10 días para fallar, pero si tiene incidencias en el expediente, ese plazo se puede alargar. Una incidencia puede ser justamente la conformación del Tribunal o una eventual recusación.