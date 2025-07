Lo último del pase de Darwin Núñez, en medio de la incertidumbre: se le cerró definitivamente una gran puerta en Europa

Esto echa definitivamente por tierra la llegada al campeón italiano del goleador uruguayo, que Liverpool pretende transferir para lograr la incorporación de Alexander Isak, de Newcastle United, por una cifra astronómica que supera los 130 millones de libras.

20250713 PRESTON (United Kingdom), 13/07/2025.- Darwin Núñez of Liverpool celebrates scoring the 0-2 goal during the friendly soccer match between Preston North End and Liverpool FC, in Preston, Britain, 13 July 2025. (Futbol, Amistoso, Reino Unido) EFE/E

Foto: EFE/EPA/Peter Powell