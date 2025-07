Gonzalo Petit emigró al fútbol español y habló de su sueño con la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa

Nacional Defensor campeonato apertura 2025/Gonzalo Petit. Foto: Leonardo Carreño

"Me enteré del pase después de la final clásica. Ahí me enteré y se dio todo muy rápido. No lo esperaba en este momento. Siempre estuve concentrado en Nacional, que era donde estaba y después las cosas se van dando y cuando me enteré ahí si lo empecé a hablar, se dio todo muy rápido y ahora ya estoy yendo", señaló.