Camilo Mayada, del "me hubiera gustado ser más importante" en Peñarol al "si me quedo en Uruguay voy a jugar en Danubio"

"Hace dos días, cuando me reintegré, lo hablé de manera más formal con Diego (Aguirre). Habíamos tenido una charla hace un tiempo donde los detalles quedan en privado. Me había dicho que todavía no tenía ninguna decisión tomada. Ahora me dijo que la posibilidad de seguir eran difíciles, pero que estaba agradecido por mi forma de trabajar, por mi profesionalismo. Ahora toca seguir en otro lado", manifestó.

A Peñarol llegó a mediados de 2023 con un contrato a dos años. Jugó 36 partidos y le hizo un gol a River Plate.

El ofrecimiento a Nacional sin su consentimiento

Días atrás el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman dijo que Mayada había sido ofrecido a Nacional.

"Me tomó bastante por sorpresa y me sentí enojado al principio porque se usó mi nombre para algo que era 100% mentira. No es un paso que estaba dar en mi mente, ni de la gente que me representa que saben los valores y principios, y lo que yo haría. Lo primero que hice fue hablar con mi representante porque cuando me enteré estaba en un vuelo. Me dijo que él no tenía nada que ver y yo tampoco había hablado con nadie. Le pedí el número de Flavio para poder hablar con él. Ayer hablé con él en una charla súper correcta. No me gustan los conflictos, fue una linda charla. Quedó clarísimo que ni yo ni mi representante teníamos nada que ver. Me dio el nombre de un tercero pero no lo voy a mencionar porque no me gusta exponer a nadie".

"En el medio de la llamada, Flavio buscó quién se había contactado con él, me dio el nombre pero no lo conozco. No sé por qué se tomó el atrevimiento de hacer eso", agregó.

"No tengo en mente jugar en Nacional. Hace dos meses di una entrevista en Argentina y dije algo así como que no jugaría en Boca porque es más importante la historia que (Marcelo) Saracchi, algo así, y lo tomaron para cualquier lado, como que maté a Saracchi, que es un amigo y lo quiero y montón y jamás diría eso. Acá no estoy tan identificado con la historia de Peñarol, pero no lo haría para no exponerme socialmente, a mí ni a mi familia, por el fanatismo desmedido que hay hoy en día, con la violencia que se ve en los clásicos, donde no se mide lo que se hace", manifestó Mayada que en la temporada 2013-2014 fue elegido como el mejor jugador del Campeonato Uruguayo para la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí.

"Vine con mucha expectativa a Peñarol, cuando estás adentro te das cuenta lo importante que es. Fue un paso increíble que agradezco mucho. En lo estrictamente deportivo me hubiera gustado ser más importante. A los dos meses de llegar tuve un problema en la rodilla. Luego, cuando me afiancé, a inicios del año pasado tuve una lesión muscular que me tuvo marginado un mes y pico y volví a perder mi lugar. Y en ese interín que estaba regresando, Diego decidió traer a Damián Suárez y quedó la posición sobrecargada. El último año para mí fue difícil encontrar mi lugar porque estaba Pedro (Milans) que lo estaba haciendo muy bien, Damián que recién llegaba. Ellos estaban por delante mío en la consideración del entrenador. Pero personalmente pienso que las veces que jugué lo hice muy bien, siempre me brindé para ganarme el lugar y me voy con la tranquilidad de que me lo reconocen los compañeros, los profesores y parte del cuerpo técnico. Después son gustos del entrenador que decide quién juega y quién no. Física, futbolística y mentalmente me siento muy bien. En las pocas titularidades que tuve lo demostré, creo haberlo hecho muy bien. Uno desea jugar, pero le toca respetar las decisiones del entrenador", analizó.

"Si me quedo en Uruguay voy a jugar en Danubio"

"Lo estoy contemplando de manera muy seria, valoro mucho el sentimiento y lo que me hacen llegar. No soy de exponer mi vida privada con posteos, pero soy súper agradecido a los clubes en que he estado. Es una felicidad que me tengan en cuenta que me hagan sentir valorado y querido, es una posibilidad muy seria, si me quedo en Uruguay voy a jugar en Danubio, lo digo abiertamente, pero como jugador de fútbol uno siempre tiene la ilusión de competir a mejor nivel y estoy esperando algo del extranjero; pero estoy muy feliz de saber que Danubio está muy interesado de que vuelva", dijo Mayada dejando la puerta abierta a un regreso que ilusiona a los hinchas franjeados.

Mayada fue clave en la conquista del Uruguayo 2013-2014 en finales ante Wanderers que tenía la ventaja de haber ganado la Tabla Anual.