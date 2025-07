La dura crítica de Flavio Perchman a Peñarol y lo que está dispuesto a ofrecer a cambio de que expulsen a los violentos del fútbol

Este lunes en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010 le preguntaron sobre el tema y fue muy claro: “ Tenemos que tomar medidas. Algunas las vamos a tomar nosotros y para otras precisamos ayuda. Se lo dije al Ministro (del Interior, Carlos Negro) . Nos hacen a los clubes dueños del espectáculo y con algunas cosas no podemos. Para mi es tan claro el tema, que me llama la atención”.

Reunión ministerio del interior Nacional Peñarol AUF violencia en el fútbol Zaidensztat Ricardo Vairo Enrique Campos Ignacio Ruglio Carlos Negro Matías Perez Victoria Díaz Pérez Lauro.jpeg El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo, Flavio Perchman y Enrique Campos, Peñarol, Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, y de la AUF, Victoria Díaz, Matías Pérez y Sergio Pérez Lauro, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio FOTO: LEONARDO CARREÑO

Esto implica que no podrán ingresar más banderas mayores a un metro por dos metros, que no podrán guardarlas en las instalaciones del club y que, previo a todos los partidos, se realizará una revisación absoluta de los estadios en los que juegan Nacional y Peñarol y la Policía accederá a todos los lugares de los estadios.

Además, Perchman se mostró muy crítico con la actitud Peñarol sobre la forma en que se plantó después de los graves episodios de violencia que ocurrieron en al final clásica del Intermedio.

Uno de los que más se manifestó públicamente sobre esa situación fue el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, quien dijo una y otra vez que “Peñarol no hizo absolutamente nada”.

Sin embargo, el tribunal recibió denuncias que involucraron a las dos hinchadas, que violaron protocolos, incumplieron reglamentos, hirieron a dos policías (uno cada club), y durante el partido mostraron banderas robadas los dos, entre otras situaciones.

20250209 Nacional, Flavio Perchman, Torneo Apertura 2025, clásico. Foto: Inés Guimaraens Flavio Perchman Foto: Inés Guimaraens

“A mí me llama la atención la postura de Peñarol, que parece que no tuviera nada que ver con esto. Cuando esto también ocurrió en el clásico de la Supercopa, con bengalas náuticas. Tanto fue así que Enrique Antía (suplente de Alejandro Balbi en la comisión directiva) lo planteó previo al clásico, que el tema de las bengalas era una preocupación que tenía. Lo dijo en directiva. Lamentablemente los hechos le dieron la razón. Los peligros y las situaciones toman dimensión en función de la puntería que hubo. En este caso fue claro que un animal de la hinchada de Nacional tiró la bengala que dio en un policía y desde la de Peñarol tiraron bengalas que no llegaron a destino. No hay un gran cambio. Nacional estuvo peor que Peñarol, pero hubo desmanes de los dos lados. A mí me avergüenza mostrar las banderas de los rivales. Cuando hay un buen recibimiento con la bandera gigante o humo, me parece lindo pero reniego cuando una bomba de estruendo cae al lado de Mejía. Lo de la bengala náutica es un acto criminal. En el clásico mostraron banderas de Peñarol arriba de las nuestras, y Peñarol de Nacional. En el clásico pasaron las cosas a escala diferente, pero lo de Peñarol fue malo como lo de Nacional, y no va con la postura que plantea Peñarol que ellos no hicieron nada”.

Finalmente, elevó tanto su apuesta para expulsar a los violentos del fútbol, que se animó a decir: “Tengo mucha ilusión de ser campeón uruguayo, pero si me dijeras que desterramos este tema de la violencia y perdemos el Campeonato Uruguayo, entrego el Campeonato Uruguayo con tal de limpiar esto de una buena vez”.

Además, insistió que no es un tema imposible de solucionar.

“La única discrepancia que tengo es con la mayoría de la gente que me dice que no se puede. Estoy convencido que se puede. Hay que tener estrategia, valentía, policía especializada en poder hacer esto. A mí no me digan que esto no se puede manejar. Lo que es imposible es que le pidan a los clubes que deban terminar con esto. No es de buen gusto, sano ni posible que los clubes tengamos que terminar con esta situación”.